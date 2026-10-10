Klub Al Hilal kehilangan satu bintang lagi, menyusul sang kapten Salem Al Dawsari, hanya beberapa jam sebelum menjalani laga El Clasico yang dinantikan melawan rival tradisional, Al Ittihad.

Al Hilal akan menjamu rivalnya Al Ittihad, hari ini Sabtu, di Stadion Kingdom Arena di ibu kota Saudi, Riyadh, pada pekan kedelapan Liga Roshn.

Beberapa jam sebelum pertandingan, surat kabar Saudi "Al Riyadiyah" memastikan absennya gelandang asal Serbia, Sergej Milinkovic-Savic, dari skuad Al Hilal dalam El Clasico akibat cedera.

Surat kabar itu menjelaskan bahwa Savic tidak lolos dari serangkaian tes medis yang dijalaninya selama latihan terakhir, kemarin Jumat, karena mengalami memar pada otot betisnya saat tampil bersama timnas Serbia.

Pertandingan berikutnya HIL Saudi Pro League 14.00 ITT

Tim medis klub Al Hilal lebih memilih untuk tidak menyertakan gelandang asal Serbia itu dalam pertandingan guna mengistirahatkannya, khawatir ia akan mengalami cedera kembali jika diturunkan menghadapi Al Ittihad.

Dengan demikian, Savic menjadi pemain kedua yang absen dari Al Hilal pada El Clasico melawan Al Ittihad, setelah Salem Al Dawsari yang absen dari latihan tim, kemarin Jumat, karena merasakan nyeri pada persendian kakinya.

Pelatih kepala Al Hilal asal Italia, Simone Inzaghi, akan berupaya menentukan opsi-opsi pengganti yang memungkinkan untuk menutupi absennya kedua pemain tersebut dalam El Clasico, di mana ia akan memutuskan daftar susunan pemain akhir tepat sebelum pertandingan.

Al Hilal menjalani El Clasico melawan Al Ittihad dengan tekad meraih kemenangan untuk kembali merebut puncak klasemen Liga Saudi, di mana mereka menempati peringkat ketiga dengan koleksi 18 poin, terpaut satu poin di belakang Al Qadsiah dan Al Nassr yang telah memainkan satu pertandingan tambahan.