Gambaran persaingan perebutan gelar domestik di Eropa mulai terlihat secara bertahap, namun hanya empat tim yang masih mempertahankan catatan tanpa kekalahan di liga-liga utama mereka.

Lazio, Roma, Bayern Munich, dan Borussia Dortmund menjadi satu-satunya klub yang mampu bertahan tanpa menelan kekalahan.

Barcelona termasuk salah satu klub yang mencatat awal musim sempurna, setelah memenangi seluruh laga mereka di liga, sebelum rangkaian hasil itu berakhir dengan kekalahan dari Real Madrid dalam laga El Clasico.

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Dengan kekalahan ini, LaLiga tidak lagi memiliki satu pun tim yang belum pernah kalah, sehingga persaingan tersebut kini terbatas antara dua klub dari Jerman dan dua klub dari Italia, menurut situs tribuna.

Pertandingan berikutnya NAP Serie A 06.30 LAZ

Meski kehadiran Bayern Munich dalam daftar ini bukanlah kejutan besar, tiga klub lainnya memiliki kisah yang berbeda, dan Lazio secara khusus menonjol sebagai kejutan paling penting.

Klub asal ibu kota Italia itu berubah menjadi salah satu kejutan terbesar musim 2026-2027, di bawah arahan pelatih Gennaro Gattuso.

Setelah menjalani sepuluh pertandingan di liga, Lazio meraih sembilan kemenangan dan satu hasil imbang, mengumpulkan 28 poin dan memuncaki klasemen Serie A sendirian, unggul tiga poin atas Inter berkat kekalahan Inter dalam Derby della Madonnina dari rival mereka Milan dengan skor 3-1.

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Lazio memuncaki klasemen di atas Inter, Roma, Como, dan Milan, setelah awal musim yang kuat memberi para pendukungnya banyak alasan untuk optimistis.

Roma pun menjalani awal tanpa kekalahan di bawah arahan Gian Piero Gasperini, setelah meraih tujuh kemenangan dan tiga hasil imbang dalam sepuluh laga pertama di liga, sehingga tetap hadir dengan kuat dalam perebutan gelar. Awal musim ini memiliki arti tambahan di tengah upaya tim untuk meraih gelar Serie A untuk pertama kalinya sejak tahun 2001.

Jerman: Bayern Munich dan Dortmund

Di Jerman, Bayern Munich dan Borussia Dortmund terus menghindari kekalahan, setelah masing-masing meraih lima kemenangan dan tiga hasil imbang dalam delapan pekan pertama Bundesliga, sehingga setiap tim mengumpulkan 18 poin.

Kehadiran Bayern Munich dalam daftar ini bukanlah kejutan, mengingat catatan domestiknya, namun Dortmund berharap dapat mengubah awal musim yang kuat ini menjadi persaingan gelar yang berkelanjutan.

Dengan hanya empat klub yang tersisa tanpa kekalahan di dua liga, pertanyaan yang muncul adalah: sampai kapan tim-tim ini mampu mempertahankan catatan tanpa kekalahan mereka?

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