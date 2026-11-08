Setelah kehilangan tempat utamanya, Mourinho bergerak untuk menyelamatkan Vinicius

Vinicius Junior absen dari laga terakhir Real Madrid di kompetisi La Liga di Stadion Mestalla, dalam pemandangan yang terulang saat duel Clasico.

Bintang Brasil itu juga tidak tampil dalam kunjungan timnya ke Valencia pada musim lalu, di stadion yang menyaksikannya diusir dalam dua kesempatan.

Absennya Vinicius kali ini disebabkan oleh kartu merah yang diterimanya saat melawan Villarreal, yang membuatnya tidak bisa berpartisipasi dalam kompetisi liga selama bulan terakhir musim ini.

Perkembangan ini memicu kebingungan terkait status pemain Brasil tersebut dan posisinya di dalam klub Los Blancos, terlebih dengan keikutsertaannya sebagai pemain inti dalam dua pertandingan Liga Champions Eropa.

Surat kabar Spanyol "As" mengungkap adanya pendekatan khusus dalam cara Real Madrid dan pelatihnya Jose Mourinho menangani Vinicius, dengan menegaskan bahwa sang pemain benar-benar menyadari telah kehilangan tempatnya di susunan inti, dan bahwa ia tidak lagi menjadi elemen yang tak tergantikan, namun ia merasakan rasa hormat dan dukungan penuh dari pelatih dan klub selama beberapa hari terakhir.

Pelatih dan para pejabat Real Madrid berdiri di belakang penyerang Brasil itu, sementara satu-satunya perhatian Mourinho saat ini tertuju pada mengembalikan kemampuan sang pemain untuk membuat perbedaan dan menentukan hasil pertandingan, sosok yang ia tampilkan sejak bergabung dari Flamengo.

Suasana saling pengertian dan komunikasi penuh berlangsung antara Vinicius dan Mourinho, tanpa adanya ruang bagi hilangnya komunikasi yang dialami sang pemain pada musim lalu bersama Xabi Alonso.

Vinicius dan tim pelatih Real Madrid sepakat tentang perlunya mengembalikan versi terbaik dari sang pemain, mengingat ia merupakan salah satu aset terpenting di dalam klub Los Blancos.

Pelatih menangani Vinicius dengan terus terang dalam percakapan pribadi, demikian pula dalam pernyataan-pernyataan terbukanya yang melaluinya ia berupaya memberikan kepercayaan diri kepada sang pemain, sambil pada saat yang sama mengakui bahwa kembali ke kondisi normal masih membutuhkan banyak pekerjaan.

Mourinho menangani perkara Vinicius sebagai salah satu orang penting klub, hal yang sejalan dengan kepribadiannya sebagai pelatih, juru bicara Real Madrid, serta pembela kepentingan dan aset olahraga klub.

Karena itu, pelatih asal Portugal itu lebih dari siapa pun berusaha menemukan cara yang tepat untuk mengembalikan versi asli Vinicius dan memotivasinya untuk menampilkan level terbaiknya.

Penyerang Brasil itu bekerja untuk mewujudkan hal tersebut, dengan kesadaran bahwa tugas utamanya saat ini adalah mengembalikan posisi dan level teknisnya yang menjadikannya pemain yang tak tergoyahkan di susunan inti selama tahun-tahun lalu, sebuah target yang ia upayakan untuk dicapai dengan koordinasi bersama pelatih dan para pejabat klub.

Perpanjangan kontrak Vinicius pada musim panas lalu hingga 30 Juni 2032 menjadi faktor yang memberikan kedua pihak kondisi stabilitas pada fase saat ini, demikian pula selama periode bursa transfer mendatang, sebelum diambilnya keputusan apa pun yang mungkin terjadi.

Sang pemain hingga kini telah menjalani 12 pertandingan, mencetak satu gol, selain memberikan 3 assist, angka-angka yang jauh di bawah performa biasa seorang pemain yang memiliki kemampuan dan potensi luar biasa.

Vinicius terus bekerja untuk mengembalikan level yang biasa ia tampilkan, dengan kesadaran bahwa kontrak yang diberikan Real Madrid kepadanya pada musim panas lalu memberinya perlindungan dalam berbagai kondisi.

Pemain Brasil itu telah jelas sepanjang periode negosiasi mengenai keinginannya untuk melanjutkan kariernya bersama Los Blancos, namun ia juga menyadari besarnya tuntutan dan harapan di kalangan suporter Real Madrid.

Faktanya, para pejabat klub pada awalnya berpikir untuk memulai musim tanpa mengumumkan perpanjangan kontrak, dengan menunda penyelesaian kesepakatan, namun setelah Piala Dunia mereka memandang bahwa mengumumkan kesepakatan dan menuangkannya dalam bentuk finalnya adalah demi kepentingan semua pihak.

Suporter Real Madrid memahami, berbeda dengan apa yang terjadi pada musim lalu, bahwa bentuk dan performa tim di setiap pertandingan akan bergantung pada saling pengertian antara pelatih dan pemain, sekalipun hal itu membuat Vinicius berada di bangku cadangan.