Manchester City dan Barcelona mencapai kesepakatan akhir terkait kepindahan gelandang asal Spanyol, Rodrigo Hernandez, ke skuad klub Catalan tersebut, setelah beberapa pekan negosiasi yang menyaksikan pengajuan tiga tawaran, dengan pengumuman resmi kesepakatan yang akan dilakukan dalam beberapa jam mendatang.

Menurut yang dilaporkan oleh radio Spanyol "Cadena SER", kesepakatan yang dinanti-nantikan itu memberikan Barcelona salah satu pemain yang paling diincar di bursa transfer, sementara di saat yang sama Real Madrid mendapati dirinya menghadapi krisis baru di lini tengah, setelah gagal menuntaskan transfer Rodri dan hingga kini belum bergerak menuju alternatif yang mampu menjalankan peran serupa.

Sikap Real Madrid ini menuai kritik di kalangan media Spanyol, terlebih dengan kebutuhan tim akan pemain yang mampu mengendalikan tempo permainan dan mengalirkan bola dengan mulus, peran-peran yang menurut para analis mampu dijalankan oleh Rodri, yang berdampak langsung pada transisi serangan tim.

Jurnalis Bruno Alemany mengatakan, saat berbicara dalam program "Carrusel Deportivo", bahwa ia tidak memahami alasan Real Madrid tidak bergerak untuk memperkuat posisi lini tengah, meskipun klub menyadari betapa pentingnya hal itu, seraya menambahkan bahwa Bernardo Silva tampil baik dalam laga-laga persahabatan terakhir, tetapi ia tidak dapat menggantikan seluruh peran yang dijalankan Rodri.

Alemany menambahkan bahwa sikap klub ini merupakan pengulangan dari kesalahan-kesalahan sebelumnya dalam perencanaan olahraga, seraya mengatakan bahwa tidak mencari pengganti setelah gagalnya transfer Rodri adalah hal yang "sama sekali tidak masuk akal", terlebih Real Madrid tengah mengincar seorang gelandang kelas tinggi.

Dalam konteks yang sama, jurnalis Tomas Roncero memperkirakan bahwa pelatih Jose Mourinho akan mengandalkan Bernardo Silva untuk mengatasi masalah lini tengah, tetapi ia menepis kemungkinan Rodri menjadi satu-satunya pilihan yang diminta sang pelatih, seraya menegaskan bahwa masih ada ketidakjelasan mengenai alasan klub tidak bergerak menuju pemain lain dengan spesifikasi yang sama.

Tampaknya Real Madrid saat ini tidak berencana mengontrak gelandang baru, bahkan dengan adanya nama-nama yang dapat menjalankan peran ini, terutama Martin Zubimendi, yang merupakan salah satu alternatif alami bagi Rodri di skuad timnas Spanyol, di tengah kecenderungan klub untuk lebih berfokus pada penguatan kekuatan serangannya.

Menurut pandangan Roncero, Real Madrid memiliki salah satu lini serang terkuat di Eropa, tetapi kekuatan lini depan saja mungkin tidak cukup untuk memenangi persaingan gelar-gelar besar, sebab jurnalis Marcos Lopez memperingatkan agar tidak terulang skenario timnas Prancis, yang memiliki serangan kuat di Piala Dunia, tetapi kesulitan menghadapi dominasi Spanyol.

Dengan demikian, Real Madrid tampak menghadapi persamaan yang jelas menjelang musim baru: gudang serangan yang luar biasa, berbanding tidak adanya pemain yang mampu memberi lini tengah otak dan keseimbangan yang dibutuhkan untuk menghubungkan antarlini dan mendiktekan tempo permainan tim.