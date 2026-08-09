Di saat sejumlah kalangan media berusaha menyulut polemik seputar adanya perselisihan antara pelatih Real Madrid Jose Mourinho dan manajemen klub kerajaan tersebut terkait gagalnya transfer Rodri, hubungan antara kedua belah pihak justru diwarnai keselarasan penuh dan saling pengertian yang utuh sejak kembalinya pelatih asal Portugal itu ke Santiago Bernabeu.

Surat kabar Spanyol "AS" menyebutkan bahwa dialog antara Mourinho dan para petinggi klub, terutama direktur olahraga Jose Angel Sanchez dan asistennya Juni Calafat, tetap terbuka dan tanpa basa-basi sejak pertemuan penting yang digelar pada akhir April lalu di Hotel Santo Mauro, Madrid, ketika Presiden Florentino Perez memutuskan bahwa kembalinya pelatih Portugal tersebut adalah pilihan terbaik untuk memimpin proyek teknis.

Mourinho bekerja di Real Madrid sesuai dengan syarat-syarat yang ia inginkan, di mana ia diberi kewenangan luas dalam memilih pemain dan menentukan kebutuhan tim, tanpa mengajukan syarat-syarat memberatkan kepada manajemen. Sebaliknya, ia berbagi visi teknisnya sejak awal dalam suasana yang penuh rasa saling menghormati dan kepercayaan penuh.

Dalam pertemuan-pertemuan yang digelar antara ketiga pihak, sejumlah berkas transfer dibahas, termasuk nama-nama seperti Dumfries, Bernardo Silva dengan keserbabisaannya, di samping kemungkinan memperkuat jantung pertahanan dan lini tengah, serta kebutuhan menambah lebih banyak kecepatan di lini serang, tanpa satu momen ketegangan pun terjadi dalam diskusi tersebut.

Nama gelandang Spanyol Rodri menonjol dalam pembahasan itu, terutama setelah penampilan mengesankannya di Piala Dunia terakhir, di mana semua pihak menyadari bahwa ia bisa menjadi tambahan berharga bagi tim kerajaan. Namun, pemain itu pada akhirnya memilih tawaran Barcelona, tanpa tercapainya kesepakatan final dengannya maupun dengan klubnya Manchester City yang bahkan tidak pernah menjalani negosiasi serius sejak awal.

Dewan manajemen menyetujui hasil ini, begitu pula Mourinho yang tidak menciptakan krisis apa pun seperti yang coba dihembuskan sebagian pihak, karena pelatih Portugal itu menyadari bahwa masih tersisa 3 pekan sebelum jendela transfer musim panas ditutup, dan bahwa semua orang di kompleks olahraga Valdebebas mengerahkan upaya terbaik mereka untuk membangun tim kuat yang mampu bersaing memperebutkan seluruh gelar.

Mourinho sendiri, dalam pertemuan Santo Mauro, telah mengusulkan untuk meyakinkan manajemen akan pentingnya merekrut Bernardo Silva bahwa pemain Portugal itu mampu mengisi posisi pengatur serangan di lini tengah. Hal ini terbukti benar dua bulan setelah pertemuan tersebut, di mana pemain itu menjadi salah satu pilar utama dalam susunan tim.

Gagalnya transfer Rodri bukan berarti pintu telah tertutup sepenuhnya bagi perekrutan gelandang baru, karena berkas ini akan tetap terbuka hingga jendela transfer ditutup pada 31 Agustus mendatang. Namun, pelatih dan manajemen tidak yakin bahwa pasar saat ini menyediakan pemain dengan kualitas luar biasa yang layak untuk investasi besar.

Tim pelatih dan manajemen olahraga terus melakukan pencarian dan kajian dengan tenang serta penuh keyakinan, dengan keyakinan kokoh bahwa opsi-opsi yang tersedia saat ini, yang mencakup Bernardo Silva, Guler, dan Tchouameni, mampu membentuk duet kuat di lini tengah, sambil menunggu kejelasan situasi Camavinga yang menghadapi kritik terkait penampilannya.

Mourinho telah menancapkan gayanya sendiri dalam aturan-aturan yang mengatur kehidupan sehari-hari di lapangan latihan, dengan sistem yang ketat dan kendali mutlak yang mencerminkan filosofi manajerialnya, dalam suasana yang membuat sang pelatih merasa bahagia atas apa yang ia anggap sebagai kepulangan ke rumahnya yang sesungguhnya.

Pelatih Portugal itu menunjukkan kejelasan penuh terhadap semua pemain, sesuatu yang dihargai semua pihak bahkan oleh mereka yang tidak akan diandalkannya setelah jendela transfer ditutup, dalam pendekatan yang mengandalkan dialog langsung tanpa amarah atau ketegangan, dengan kesadaran penuh bahwa masa-masa yang lebih rumit akan datang seiring tekanan persaingan yang sesungguhnya.