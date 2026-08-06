Setelah Kehilangan Hak Siar LaLiga, beIN Sports Merespons dengan Pernyataan Bernada Keras

Jaringan DAZN dan Disney+ berhasil mendapatkan hak siar pertandingan Liga Spanyol (LaLiga) di Prancis, menggantikan jaringan beIN Sports yang menjadi penyiar resmi turnamen tersebut sejak tahun 2012, mulai musim ini dan untuk tiga musim mendatang.

Situs "Foot Mercato" menggambarkan kabar ini sebagai kejutan di lanskap media Prancis.

Javier Tebas, presiden Liga Spanyol, membenarkan langkah ini dengan menegaskan keinginannya untuk meningkatkan angka penonton dan memperluas jangkauan produknya.

Ia menambahkan: "Setelah bertahun-tahun merasa sangat puas dengan beIN Sports, kami membutuhkan perubahan. Perubahan ini akan hadir bersama Disney+ dan DAZN. Kedua penyedia akan menayangkan seluruh pertandingan di setiap pekan, artinya keduanya akan menyajikan produk yang sama".

Ia melanjutkan: "Para penggemar akan dapat memilih platform mana yang ingin mereka langgani. Saya rasa ini merupakan keuntungan besar bagi para penggemar sepak bola Prancis dan Spanyol. Keduanya adalah platform yang berbeda: yang satu mengkhususkan diri pada olahraga, sementara Disney+ tidak terbatas pada konten olahraga saja".

Ia menuturkan: "Menurut kami, keduanya akan saling melengkapi dengan sangat baik di Prancis. Keduanya adalah platform baru dan inovatif yang akan memungkinkan publik menyaksikan kompetisi kami. Kami berharap telah mengambil keputusan yang tepat, dapat menjangkau sebanyak mungkin penggemar, dan memberi mereka kesempatan memilih platform yang mereka sukai".

Di sisi lain, jaringan "beIN Sports" menanggapi keputusan ini dengan mengatakan, sebagaimana dikutip situs Prancis tersebut: "Mengelola saluran televisi tidak seperti bursa transfer, di mana Anda mendapatkan atau kehilangan pemain ke klub lain. Ini adalah persoalan ekonomi yang sehat, serta pemahaman terhadap audiens kami dan kebiasaan menonton mereka".

Jaringan itu menambahkan: "Kami memiliki hak siar yang diperlukan, dengan harga yang tepat, dan bersama para mitra yang tepat. Kami telah mendapatkan liputan luar biasa untuk Piala Dunia 2026, dan masih ada hak siar penting lainnya yang akan datang. Kami memiliki rencana kerja jangka panjang dan kemitraan yang kokoh dengan saluran Canal+".

Jaringan itu melanjutkan: "Liga Spanyol kini memilih untuk membagi hak siarnya di antara dua saluran. Salah satunya sudah gagal hanya setelah satu musim dengan Liga Prancis. Sementara yang lain masih sama sekali absen dari pasar Prancis".