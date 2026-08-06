Jaringan DAZN dan Disney+ berhasil mendapatkan hak siar pertandingan Liga Spanyol (LaLiga) di Prancis, menggantikan jaringan beIN Sports yang menjadi penyiar resmi kompetisi tersebut sejak tahun 2012, mulai musim ini dan untuk tiga musim mendatang.

Situs "Foot Mercato" menggambarkan kabar ini sebagai kejutan besar bagi lanskap media Prancis.









Javier Tebas, Presiden Liga Spanyol, membenarkan langkah ini dengan menegaskan keinginannya untuk meningkatkan angka penonton dan memperluas jangkauan produknya.

Ia menambahkan: "Setelah bertahun-tahun sepenuhnya puas dengan beIN Sports, kami membutuhkan perubahan. Perubahan ini akan datang bersama Disney+ dan DAZN. Kedua penyedia akan menayangkan seluruh pertandingan di setiap pekan, artinya keduanya menawarkan produk yang sama."

Ia melanjutkan: "Para penggemar dapat memilih platform mana yang ingin mereka langgani. Saya rasa ini adalah keuntungan besar bagi para pencinta sepak bola Prancis dan Spanyol. Ini adalah dua platform yang berbeda: salah satunya mengkhususkan diri pada olahraga, sementara Disney+ tidak terbatas hanya pada konten olahraga."

Ia menuturkan: "Menurut kami, keduanya akan saling melengkapi dengan sangat baik di Prancis. Ini adalah dua platform baru dan inovatif yang akan memungkinkan publik mengikuti kompetisi kami. Kami berharap telah mengambil keputusan yang tepat, menjangkau sebanyak mungkin penggemar, dan memberi mereka kebebasan memilih platform yang mereka sukai."

Di sisi lain, jaringan "beIN Sports" menanggapi keputusan ini dengan mengatakan, sebagaimana dikutip situs Prancis tersebut: "Mengelola sebuah saluran televisi tidaklah seperti bursa transfer, di mana Anda mendapatkan atau kehilangan pemain kepada klub lain. Ini adalah persoalan ekonomi yang sehat, serta pemahaman terhadap audiens kami dan kebiasaan menonton mereka."

Jaringan itu menambahkan: "Kami memiliki hak yang dibutuhkan, dengan harga yang tepat, dan bersama mitra yang tepat. Kami telah memperoleh liputan luar biasa untuk Piala Dunia 2026, dan masih ada hak-hak penting lain yang sedang dalam perjalanan. Kami memiliki rencana kerja jangka panjang dan kemitraan yang kokoh dengan saluran Canal+."

Jaringan itu melanjutkan: "Liga Spanyol kini memilih untuk membagi hak siarnya di antara dua saluran. Salah satunya telah gagal hanya setelah satu musim bersama Liga Prancis. Dan yang lainnya masih benar-benar absen dari pasar Prancis."