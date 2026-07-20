Setelah kehilangan gelar Piala Dunia... Messi kembali memberikan pukulan telak bagi para penggemarnya!

Lionel Messi memilih untuk tidak kembali ke Argentina guna menemui para penggemarnya setelah kekalahan pahit di final Piala Dunia (0-1) melawan Spanyol yang berhasil meraih gelar juara, dan langsung bertolak ke Miami untuk bergabung dengan timnya, Inter Miami.

Menurut surat kabar Argentina "La Nación", Messi terbang langsung ke Miami bersama Rodrigo De Paul untuk bergabung dengan tim mereka, Inter Miami, di awal musim Major League Soccer (MLS), dan tidak menghadiri upacara penyambutan resmi yang semula dijadwalkan di ibu kota Argentina.

Selain itu, Enzo Fernández, Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Gerónimo Rulli, Nicolás Baz, serta Cristian Romero, Nahuel Molina Lucero, dan Juan Musso, yang memilih untuk langsung kembali ke klub masing-masing di Eropa dan Amerika Serikat guna mempersiapkan dimulainya kembali musim kompetisi.

Ketidakhadiran Messi dalam upacara penyambutan resmi ini menjadi kekecewaan tambahan bagi para penggemar Argentina yang menantikan kehadiran kapten mereka meskipun mengalami kekalahan yang menyakitkan di final, di mana “La Pulga” gagal memimpin “La Albiceleste” untuk mempertahankan gelar yang diraihnya di Qatar 2022.