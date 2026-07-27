Paris Saint-Germain mengintensifkan upayanya untuk merampungkan transfer penyerang Barcelona asal Spanyol, Ferran Torres, dalam beberapa hari ke depan, sebagai usaha menutupi kehilangan winger asal Pantai Gading, Yan Diomande, yang pindah ke Real Madrid pada detik-detik terakhir, di tengah keyakinan besar pihak Paris untuk menuntaskan kesepakatan ini dengan memanfaatkan keinginan sang pemain untuk mengubah suasana.

Surat kabar Catalan "Sport" menyebutkan bahwa klub Paris menganggap Torres, bersama winger Monaco, Akliouche, yang telah mencapai kesepakatan awal dengannya, sebagai dua target utama untuk melengkapi lini serangnya sebelum berakhirnya jendela transfer musim panas, terutama setelah kepergian Kolo Muani yang diperkirakan ke Juventus, dan Barcola ke Liverpool.

Rencana awal Paris Saint-Germain berpusat pada perekrutan Diomande sebagai prioritas utama, namun kemunculan mendadak Real Madrid menyingkirkan mereka dari persaingan, di mana mereka telah memiliki kesepakatan dengan sang pemain, tetapi menolak memenuhi tuntutan finansial Leipzig yang mencapai lebih dari 100 juta euro, sementara klub Ibu Kota Spanyol itu setuju membayar 120 juta euro, yang mendorong manajemen Paris untuk mempercepat tempo negosiasi pada berkas-berkas lain guna menghindari lebih banyak penundaan.

Dana Siap

Paris Saint-Germain mulai menjalin komunikasi dengan Torres begitu penjualan Gonçalo Ramos ke Milan rampung, di mana pelatih Luis Enrique ingin merekrutnya sebagai opsi untuk posisi penyerang murni, terutama karena pemain berusia 26 tahun itu telah membuka pintu untuk meninggalkan Barcelona di tengah keraguannya untuk memperpanjang kontraknya yang akan berakhir setahun lagi.

Kepergian Kolo Muani menjadi faktor penentu dalam merampungkan kesepakatan Torres, di mana Paris Saint-Germain dan Juventus telah menegosiasikan transfer tersebut sejak beberapa pekan, dan semua tanda mengarah pada adanya kesepakatan awal senilai 40 juta euro, jumlah yang sama dengan yang hendak dibelanjakan klub Paris untuk merekrut bintang Spanyol itu.

Paris Saint-Germain mengelola sumber daya finansialnya dengan sangat hati-hati, dan berniat mendanai seluruh kesepakatannya melalui penjualan pemain sebagai bentuk kepatuhan terhadap aturan Financial Fair Play, di mana kepergian Barcola—yang untuknya klub Paris meminta 170 juta euro dari Liverpool—akan memungkinkan klub merekrut Akliouche dari Monaco, ditambah seorang bek tengah kelas atas.

Enrique Kartu As

Paris Saint-Germain bersiap mengajukan tawaran menggiurkan kepada Torres yang mencakup kontrak selama 4 tahun dengan gaji lebih tinggi daripada gajinya saat ini di Barcelona, pada saat klub Catalan itu ingin mempertahankannya, namun pembaruan dan perpanjangan kontraknya akan ditunda hingga September mendatang, dan angka yang ditawarkan akan lebih rendah dari tawaran Paris.

Pada akhirnya, keputusan kembali kepada sang pemain sendiri, tetapi Paris Saint-Germain yakin akan kemampuannya memenangkan pertarungan ini, terutama karena Torres telah menunjukkan keinginan yang jelas untuk mengubah suasana, serta kehadiran Luis Enrique sebagai pelatih klub Paris dan perpanjangan kontraknya untuk waktu yang lama telah memberikan sang pemain dan agen-agennya alasan yang meyakinkan untuk mengambil langkah ini, di tengah hubungan baik yang menghubungkan pelatih Spanyol itu dengan rekan senegaranya