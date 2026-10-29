Beberapa hari setelah kalah dalam perburuan Ballon d'Or 2026 dari Harry Kane, Kylian Mbappe dan Lamine Yamal kini menemukan diri mereka dalam persaingan baru untuk meraih penghargaan pemain terbaik Liga Spanyol bulan Oktober, dalam duel yang membawa dimensi tambahan setelah kekecewaan mereka di ajang penobatan terakhir.

La Liga mengumumkan nominasi Mbappe, bintang Real Madrid, dan Yamal, sayap Barcelona, untuk penghargaan tersebut, bersama Goncalo Guedes pemain Real Sociedad, Alejandro Grimaldo pemain Atletico Madrid, serta Matias Dituro kiper Elche.

Harry Kane sebelumnya telah memastikan Ballon d'Or 2026, mengungguli Mbappe dan Yamal, yang berada di belakangnya dalam perburuan penghargaan individu paling bergengsi dalam sepak bola dunia.

Mbappe unggul dalam urusan gol di Oktober

Mbappe memasuki persaingan pemain terbaik bulan ini dengan dukungan angka-angka yang kuat, setelah mencetak empat gol dalam tiga pertandingan di Liga Spanyol selama Oktober, melanjutkan performa gemilangnya dengan seragam Real Madrid.

Momen paling menonjol baginya datang lewat dua gol ke gawang Sevilla, lalu dua gol lainnya ke gawang Barcelona dalam El Clasico yang berakhir dengan kemenangan Los Blancos 2-1 di Stadion Spotify Camp Nou.

Dengan gol-gol tersebut, penyerang asal Prancis itu menambah koleksinya menjadi 11 gol di Liga Spanyol musim ini, ditambah dua assist, sehingga total kontribusinya mencapai 13 gol, dan menempati posisi kedua dalam daftar top skor di belakang Raphinha, bintang Barcelona, yang mencetak 13 gol.

Gol-gol Mbappe membantu Real Madrid meraih tiga kemenangan beruntun di liga selama Oktober, serta memangkas jarak dengan Barcelona yang memimpin klasemen menjadi tiga poin, membuat Los Blancos kembali dengan kuat ke persaingan gelar.

Yamal bersaing dengan angka istimewa

Di sisi lain, Yamal memasuki persaingan setelah mencetak satu gol dan menciptakan dua gol dalam tiga pertandingan di Liga Spanyol selama Oktober, sehingga mencapai tiga kontribusi langsung dalam gol selama bulan tersebut.

Meskipun Mbappe unggul dalam jumlah gol dan kontribusi langsung selama periode yang disebutkan, nominasi Yamal mencerminkan keberlanjutan kehadirannya di antara bintang-bintang paling menonjol di kompetisi ini, di tengah peran ofensifnya bersama Barcelona dan persaingannya untuk penghargaan individu.

Secara keseluruhan musim ini, Yamal mencetak delapan gol dan memberikan enam assist di Liga Spanyol, dengan total 14 kontribusi gol, berbanding 11 gol dan dua assist milik Mbappe, dengan total 13 kontribusi.

Peluang untuk menebus kekecewaan setelah Ballon d'Or

Penghargaan pemain terbaik bulan ini menjadi peluang baru bagi duet tersebut untuk menebus kekalahan dalam perburuan Ballon d'Or, setelah penghargaan besar itu jatuh ke tangan Kane, meski kedua bintang Real Madrid dan Barcelona menunjukkan penampilan hebat selama musim lalu.

Yamal sebelumnya telah meraih Trofi Kopa untuk pemain muda terbaik, sementara Mbappe berupaya mengubah ketajamannya di depan gawang menjadi penghargaan individu baru, setelah sebelumnya kalah dalam penghargaan pemain terbaik bulan September dari Raphinha.

Sementara Mbappe unggul dalam torehan gol selama Oktober, Yamal memiliki sedikit keunggulan dalam total kontribusi gol sepanjang musim hingga saat ini.

Persaingan tetap terbuka hingga pengumuman pemenang penghargaan, di saat persaingan antara Real Madrid dan Barcelona terus berlanjut untuk memperebutkan puncak klasemen Liga Spanyol.