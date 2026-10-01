Surat kabar Portugal A Bola merujuk pada statuta Federasi Sepak Bola Portugal. Menurut aturan tersebut, seorang pemain yang absen dari sesi latihan, pertandingan, atau aktivitas tim nasional lainnya tanpa alasan yang sah meski telah dipanggil secara semestinya, "dapat dijatuhi skorsing satu hingga enam bulan dan, apabila yang bersangkutan merupakan pemain profesional, tambahan denda antara sekitar 500 hingga 1.000 euro, setara 102 euro per unit akun." Pasal 160 juga mengatur skorsing sementara otomatis.

Aturan inilah yang kini bisa diberlakukan. Setelah Ronaldo menghabiskan seluruh pertandingan di bangku cadangan saat Selecao menang 2-1 atas Norwegia, ia meninggalkan lapangan segera setelah peluit akhir berbunyi menuju ruang ganti, sementara rekan-rekan setimnya merayakan kemenangan bersama para suporter Portugal. Pada Selasa, ia kemudian absen dari latihan tim, sebelum akhirnya meninggalkan kamp tim sepenuhnya.

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Mengapa Cristiano Ronaldo meninggalkan tim nasional?

Tak lama kemudian, Ronaldo mengonfirmasi kepergiannya dalam sebuah unggahan Instagram. "Setelah konferensi pers pelatih dan percakapan dengan presiden federasi Portugal, saya memutuskan untuk meninggalkan kamp tim," tulis sang superstar. Ia mengatakan akan mengungkap alasan pastinya pada "waktu yang tepat". Pada saat yang sama, ia mendoakan Portugal dan rekan-rekan setimnya agar beruntung.

Pelatih Jorge Jesus sebelumnya menegaskan tanpa keraguan bahwa ia hanya akan memainkan sang pencetak gol terbanyak sepanjang masa yang kini telah berusia 41 tahun itu jika benar-benar membutuhkannya. Skenario itulah yang terjadi pada Minggu lalu - dan memicu kehebohan besar di Portugal.

Jesus menunjukkan pemahaman atas kekecewaan Ronaldo: "Kalau Anda melakukan pemanasan selama 20 atau 30 menit lalu tidak dimainkan - tidak ada yang bahagia." Namun sebagai pelatih, ia telah memutuskan "bahwa dia tidak dimainkan", jelasnya: "Itu bukan alasan untuk menjadikannya masalah besar."

Portugal sudah akan kembali bertanding di Nations League pada Kamis. Namun, dalam laga grup melawan Denmark, Selecao harus bermain tanpa Ronaldo. Saat ini, juara Eropa 2016 itu memimpin grup di depan Norwegia dan Denmark. Wales, tanpa poin dari dua pertandingan, berada di posisi terakhir.