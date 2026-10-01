Sebab: seperti dilaporkan portal Portugal B24, Rafael Leao dari Galatasaray Istanbul disebut akan mengenakan nomor tujuh ikonik milik Ronaldo dalam dua pertandingan internasional berikutnya melawan Denmark (1 Oktober) dan Norwegia (4 Oktober).

Ronaldo tidak bermain satu menit pun saat Selecao menang 2-1 atas Norwegia pada Senin dan harus menyaksikan pertandingan dari bangku cadangan - sesuatu yang sangat membuatnya frustrasi. Sementara rekan-rekan setimnya kemudian merayakan kemenangan bersama para suporter, Ronaldo menghilang ke arah lorong stadion. Keesokan harinya, ia absen dari latihan tim dan setelah itu meninggalkan pemusatan latihan tim secara sukarela. Karena itu, kini ia bisa terancam hukuman berat.

Tak lama kemudian, Ronaldo sendiri mengonfirmasi kepergiannya di Instagram. "Setelah konferensi pers pelatih dan pembicaraan dengan presiden federasi Portugal, saya memutuskan untuk meninggalkan kamp tim," tulis superstar Al-Nassr itu. Mengenai alasan pastinya, ia mengatakan akan berbicara pada "waktu yang tepat". Pada saat yang sama, ia mendoakan Portugal dan rekan-rekan setimnya beruntung.

Apa kata pelatih Jorge Jesus soal kepergian Ronaldo?

Pelatih Portugal Jorge Jesus sebelumnya telah menegaskan bahwa ia hanya akan memainkan pencetak gol terbanyak sepanjang masa yang kini berusia 41 tahun itu jika benar-benar membutuhkannya. Itulah yang ia lakukan pada Minggu lalu.

Meski begitu, Jesus menunjukkan pemahaman atas kekecewaan Ronaldo: "Kalau seseorang sudah melakukan pemanasan selama 20 atau 30 menit lalu tidak dimainkan - tidak ada yang akan senang." Namun, keputusan itu ada di tangannya. "Saya memutuskan bahwa dia tidak dimainkan," jelas sang pelatih, sembari menegaskan: "Ini bukan alasan untuk menjadikannya masalah besar."

Terlepas dari kegaduhan seputar Ronaldo, Portugal berada dalam posisi bagus secara olahraga: juara Eropa 2016 itu saat ini memimpin grup di depan Norwegia dan Denmark, sementara Wales masih tanpa poin di dasar klasemen setelah dua pertandingan.