Tampaknya Michael Carrick, manajer Manchester United, berada di ambang kepergian setelah kekalahan 3-0 dari Bournemouth di Liga Inggris hari Minggu ini, tetapi para suporter belum sepenuhnya siap untuk melepaskannya.

Para pendukung yang rela bersusah payah menyaksikan sembilan puluh menit yang menyakitkan itu, tenggelam dalam kepahitan kekalahan yang menyakitkan di kandang sendiri dengan meneriakkan nama pelatih mereka.

Ryan membuka skor pada menit ke-38 sebelum Marcus Tavernier menggandakan keunggulan Bournemouth sebelum turun minum, dan gol Evanilson di babak kedua yang membuat tim tamu berpesta sementara United melorot ke peringkat keenam belas.

Menurut surat kabar "The Sun", bagi banyak suporter, trio Harry Maguire, Lisandro Martinez, dan Senne Lammens menjadi musuh nomor satu para pendukung.

Para pendukung United bergegas ke internet untuk mengungkapkan pandangan mereka tentang apa yang terjadi, dan salah satu pengguna X menulis: "Ya Tuhan, Lammens, kau benar-benar konyol. Ini melebihi Carrick".

Yang lain berkata: "Lammens, Maguire, dan Martinez benar-benar mengejutkan di sana".

Seseorang menambahkan: "Tidak mungkin Maguire bisa lolos dari kritik karena gol ketiga".

Ia melanjutkan: "Evanilson secara harfiah melewati Lammens, namun ia bahkan tidak bergegas kembali untuk mempertahankan gawang. Pertahanan yang bencana dalam arti sepenuhnya".