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New Zealand v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Setelah kegembiraan di Selandia Baru... Krisis tak terduga melanda kamp tim Faraon

Egypt vs Iran
Egypt
Iran
World Cup
Mesir
Iran
AS

Rencana staf teknis tim nasional Mesir menemui hambatan akibat prosedur keamanan Amerika Serikat, setelah pihak berwenang menolak izin bagi rombongan “Al-Fara’una” untuk menginap di kota Seattle pasca pertandingan melawan Selandia Baru dalam ajang Piala Dunia 2026.

Ibrahim Hassan, manajer tim nasional, mengungkapkan dalam pernyataan resmi yang diterbitkan oleh Federasi Sepak Bola Mesir bahwa staf teknis berupaya untuk langsung berpindah dari Vancouver, Kanada, ke Seattle, negara bagian Washington, guna menghindari kelelahan para pemain menjelang pertandingan penentu melawan Iran yang dijadwalkan Sabtu mendatang (pukul 06.00 dini hari waktu Kairo).

Hassan menambahkan bahwa keputusan keamanan tersebut memaksa rombongan untuk mengubah rencana dan kembali ke kota Spokane, tempat tinggal resmi mereka, guna menyelesaikan persiapan menjelang pertandingan penentu yang dinantikan di putaran ketiga Grup 7.

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Hal ini terjadi setelah kemenangan bersejarah yang diraih timnas Mesir atas Selandia Baru (3-1), yang menandai kemenangan pertamanya di putaran final Piala Dunia sejak pertama kali berpartisipasi pada tahun 1934.

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