Setelah kegagalannya bersama Portugal... Martínez semakin dekat untuk memimpin tim nasional baru

Pelatih asal Spanyol, Roberto Martínez, muncul sebagai salah satu kandidat terkuat untuk melatih tim nasional Skotlandia, beberapa hari setelah ia mengundurkan diri dari jabatan pelatih tim nasional Portugal, menyusul tersingkirnya tim tersebut di babak 16 besar Piala Dunia 2026.

Asosiasi Sepak Bola Skotlandia (SFFA) telah memulai pencarian pelatih baru, setelah pengunduran diri Steve Clarke menyusul tersingkirnya tim nasional dari babak penyisihan grup Piala Dunia.

Laporan media Skotlandia yang dikutip oleh surat kabar Spanyol “AS” dan jaringan Talk Sport Inggris menyebutkan bahwa Martínez masuk dalam daftar nama-nama yang sangat diunggulkan, didasarkan pada hubungannya yang telah lama terjalin dengan Skotlandia, baik secara profesional maupun pribadi.

Pelatih asal Spanyol berusia 52 tahun ini memiliki hubungan khusus dengan negara tersebut, karena ia pernah bermain untuk klub Motherwell, dan di sanalah ia bertemu dengan istrinya yang berasal dari Skotlandia pada tahun 2002, sehingga gagasan untuk kembali tinggal dan bekerja di Skotlandia menjadi pilihan yang menarik baginya.

Pelatih asal Australia, Ange Postecoglou, sempat menjadi salah satu kandidat terkuat untuk menggantikan Clark, sebelum akhirnya ia mengambil alih kepelatihan Al-Nassr di Arab Saudi. Perlu diketahui bahwa Martinez sendiri juga termasuk di antara para kandidat untuk memimpin “Al-Alamy”.

Sementara itu, Alex Crock, koresponden sepak bola senior di jaringan Talk Sport, menegaskan bahwa pencalonan Martinez untuk melatih Skotlandia bukanlah sekadar spekulasi.

“Ini mungkin terdengar mengejutkan, tapi bukan hal yang mustahil. Beberapa waktu lalu saya diberitahu bahwa Martinez termasuk dalam daftar nama yang dipertimbangkan bahkan untuk melatih Celtic,” katanya.

Dia melanjutkan, “Saya rasa dia memiliki istri berkebangsaan Skotlandia, dan dia tidak akan keberatan tinggal di Skotlandia.”

Ia menyoroti bahwa kendala terbesar akan berada di sisi keuangan, sambil menjelaskan, “Ia akan terpaksa mengurangi gajinya secara signifikan dibandingkan dengan yang ia terima saat melatih timnas Portugal.”

Dia menambahkan, “Atau mungkin Asosiasi Sepak Bola Skotlandia perlu mencari dukungan dan investasi dari luar negeri, seperti yang dilakukan Asosiasi Sepak Bola Amerika Serikat saat merekrut Mauricio Pochettino.”