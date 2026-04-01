Setelah kegagalan di Piala Dunia... Federasi Sepak Bola Italia menentukan sikapnya terkait penunjukan Inzaghi

Gabriel Garvina, Presiden Federasi Sepak Bola Italia, mengungkap bahwa memang sedang berlangsung negosiasi dengan pelatih asal Italia, Simone Inzaghi, yang saat ini menjabat sebagai pelatih kepala klub Al-Hilal, untuk secara resmi memimpin tim nasional Italia dalam waktu dekat.

Timnas Italia mengalami pukulan telak setelah kalah dari Bosnia dan Herzegovina melalui adu penalti (4-1), setelah kedua tim bermain imbang 1-1 pada waktu normal dan perpanjangan waktu, dalam final play-off Eropa kualifikasi Piala Dunia 2026.

Dengan kekalahan tersebut, Azzurri gagal lolos ke Piala Dunia untuk ketiga kalinya berturut-turut setelah 2018 dan 2022, sehingga kegagalan yang menyakitkan ini sangat mengancam masa depan pelatih Gennaro Gattuso.

Garvina menegaskan, dalam pernyataannya kepada surat kabar "Al-Youm" Saudi: "Negosiasi timnas Italia dengan Simone Inzaghi semuanya adalah berita bohong, dan apa yang beredar mengenai hal ini sama sekali tidak benar."

Baca juga:

Simeone Inzaghi merupakan salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan saat ini untuk melatih timnas Saudi selama Piala Dunia, di tengah ketidakpastian status pelatih timnas asal Prancis, Hervé Renard.

Al-Hilal bersiap menghadapi lawan mereka, Al-Taawoun, dalam pertandingan yang mempertemukan kedua tim, dalam rangkaian pertandingan putaran ke-27 kompetisi Liga Profesional Roshen, yang akan digelar di Stadion Kingdom Arena.