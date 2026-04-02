Setelah kegagalan di Afrika... Nasib Ben Sharqi di Al Ahly Telah Diputuskan

Rumor mengenai nasib pemain Maroko Ashraf Ben Sharqi bersama klubnya, Al Ahly Mesir, semakin merebak, terutama setelah tersingkir dari Liga Champions Afrika.

Ben Sharqi, yang berusia 31 tahun, bergabung dengan Al Ahly pada Januari 2025, dan kontraknya berlaku hingga musim panas 2027.

Al-Ahly bersiap untuk melakukan serangkaian perubahan besar dalam skuadnya setelah kegagalan di kompetisi Afrika untuk musim kedua berturut-turut.

Dalam hal ini, Al Ahly tidak keberatan dengan kepergian pemainnya, Ben Sharqi, asalkan ada tawaran yang secara finansial dapat diterima.

Seorang sumber di dalam Al-Ahly mengatakan kepada surat kabar Al-Youm Al-Sabea, "Pihak manajemen sepak bola menyambut baik kepergian Ashraf Ben Sharqi pada bursa transfer musim panas mendatang, setelah penurunannya dalam performa."

Dia menambahkan, "Gaji Ben Sharqi sangat besar dan membebani kas Al-Ahly, selain itu, sang pemain selalu merasa kesal karena sering duduk di bangku cadangan."

Dia melanjutkan, "Bin Sharqi adalah kandidat teratas untuk meninggalkan Al-Ahly pada musim panas 2026, namun dengan syarat adanya tawaran yang kuat secara finansial."

