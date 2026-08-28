Barcelona memasuki hari-hari terakhir bursa transfer dengan sebuah persamaan yang jelas; yaitu bahwa kepergian Alvaro Cortes akan menjadi langkah yang membuka jalan bagi klub untuk merampungkan transfer bek tengah baru, setelah direktur olahraga Deco kembali mengaktifkan berkas ini dalam beberapa jam terakhir, menyusul periode pembekuan akibat fokus pada upaya merekrut Julian Alvarez.

Menurut yang dilaporkan surat kabar Spanyol "Sport", Barcelona berupaya menuntaskan kepindahan Cortes ke Antwerp asal Belgia, dan apabila kepergiannya terselesaikan, klub akan bisa bergerak untuk merekrut bek tengah baru, di tengah adanya seorang pemain muda kidal dalam opsi-opsi yang tengah dipertimbangkan Deco untuk memperkuat lini belakang.

Barcelona sebelumnya sempat mengesampingkan berkas bek tengah selama periode lalu, setelah memusatkan upayanya lebih besar pada transfer Alvarez, namun sulitnya merampungkan kepindahan penyerang Argentina itu akibat sikap keras Atletico Madrid mempertahankan posisinya mendorong manajemen Katalan untuk menata ulang prioritasnya, sehingga posisi bek tengah kembali menjadi sorotan utama pergerakan.

Kini semua mata tertuju pada Cortes, yang kepergiannya menjadi lebih dari sekadar proses keluarnya seorang pemain dari skuad tim, karena hal itu bisa menjadi mata rantai terakhir dalam serangkaian pergerakan yang dibutuhkan Barcelona untuk membuka ruang yang memungkinkannya menambah bek baru sebelum bursa transfer ditutup.

Pada awal bursa, Jorge Salinas merupakan opsi favorit Barcelona untuk memperkuat lini pertahanan, namun tuntutan Racing agar membayar nilai klausul pelepasan sebesar 16 juta euro menghalangi terselesaikannya transfer tersebut, sehingga klub mulai mengkaji alternatif lain.

Selama hari-hari terakhir, beberapa nama muncul di meja Deco, di antaranya pemain Belanda Ruud Nistad, sementara klub terus mencari bek muda kidal yang sesuai dengan kebutuhan tim dan gambaran Hansi Flick.

Pekerjaan di Barcelona tidak terbatas pada berkas Cortes, karena Deco juga berupaya memastikan kepergian Hector Fort, Marc Casado, Gerli, dan Toni Fernandez, setelah para pemain tersebut keluar dari rencana Flick, dalam upaya merampingkan skuad tim dan menyediakan ruang yang dibutuhkan untuk pergerakan terakhir.

Adapun transfer Julian Alvarez, yang menjadi target terbesar Barcelona musim panas ini, tampak mendekati kemustahilan untuk saat ini, akibat sikap keras Atletico Madrid yang menolak bernegosiasi, meskipun klub Katalan itu masih membuka pintu hingga akhir periode transfer.