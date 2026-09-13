Pelatih asal Prancis, Christophe Galtier, yang menangani tim Neom, diusir dalam laga Liga Roshn Arab Saudi, hanya sepekan setelah keajaiban yang ia raih menghadapi Al Hilal.

Neom menghadapi Al Fateh pada hari Minggu ini di Stadion Kota Olahraga King Khalid di Tabuk, dalam pekan ketujuh Liga Roshn Arab Saudi.

Pada akhir masa tambahan waktu babak pertama, wasit pertandingan memutuskan untuk mengusir Galtier setelah ia melontarkan gestur menghina ke arah staf kepelatihan Al Fateh yang dipimpin pelatih Khaled Al Atwi.

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Galtier diperkirakan akan mendapat hukuman larangan bertanding dari Federasi Sepak Bola Arab Saudi, yang berarti ia setidaknya akan absen pada pertandingan berikutnya melawan Al Hazm, pada Oktober mendatang.

Pelatih Prancis itu sebelumnya mencuri perhatian sekitar sepekan lalu, ketika ia memimpin Neom meraih kemenangan atas Al Hilal dengan skor 2-0, di Stadion Kingdom Arena di ibu kota Arab Saudi, Riyadh, dalam pekan kelima Liga Roshn.

Galtier membuat Al Hilal menelan kekalahan pertama setelah 47 pertandingan tanpa kalah di Liga Roshn Arab Saudi, sekaligus setelah rangkaian yang berlangsung 39 pertandingan di bawah kepemimpinan pelatih asal Italia, Simone Inzaghi.

Perlu dicatat bahwa pelatih Prancis tersebut menangani Neom sejak musim lalu, dan ia membawa tim itu meraih peringkat kedelapan di klasemen, sementara pada musim ini mereka menempati peringkat kelima dengan koleksi 15 poin, dari 5 kemenangan dan dua kekalahan.