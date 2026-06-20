Setelah kasusnya dilimpahkan ke pengadilan... 3 rekor bersejarah Hakimi meredakan kekecewaannya

Ashraf Hakimi, kapten tim nasional Maroko, mencetak rekor bersejarah yang luar biasa setelah tampil dalam pertandingan melawan Skotlandia di Piala Dunia 2026, yang membantu meringankan beban psikologisnya akibat keputusan pengadilan yang memerintahkan agar ia diadili dalam kasus pemerkosaan yang terkenal itu.

Hakimi menerima pukulan hukum setelah Pengadilan Banding di Versailles menguatkan keputusan untuk mengadili dirinya atas tuduhan pemerkosaan, sehingga kasus yang telah membayangi dirinya sejak tahun 2023 ini terus berlanjut.

Meskipun keputusan tersebut dikeluarkan pada Jumat pagi kemarin, Hakimi tetap tampil dalam pertandingan melawan Skotlandia yang digelar dini hari Sabtu ini, dan menampilkan performa yang baik, yang berkontribusi pada kemenangan Timnas Maroko dengan skor 1-0.

Kemenangan ini diraih dalam pertandingan putaran kedua Grup 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026, yang membawa timnas Maroko semakin dekat ke babak 32 besar.

Menurut situs "Stats Foot" Prancis, Hakimi kini menjadi pemain Afrika dengan penampilan terbanyak di Piala Dunia sepanjang sejarah setelah tampil untuk kali ke-12 hari ini.

Bintang Paris Saint-Germain ini mengungguli duo mantan pemain Kamerun, François Omam-Biyik, dan mantan pemain Ghana, Asamoah Gyan, yang masing-masing tampil dalam 11 pertandingan di turnamen tersebut.

Selain itu, Hakimi kini menjadi pemain Maroko dengan penampilan terbanyak di turnamen besar (Piala Dunia dan Piala Afrika) dengan total 30 pertandingan, sejajar dengan rekan senegaranya Youssef En-Nesyri, yang absen dari skuad "Singa Atlas" pada edisi kali ini. Hal ini memberi bek sayap PSG kesempatan untuk memegang rekor tersebut sendirian begitu ia tampil dalam pertandingan melawan Haiti mendatang.

Prestasi Hakimi tidak berhenti sampai di situ saja; ia juga memimpin daftar pemain dengan kemenangan terbanyak dalam sejarah tim nasional Maroko di semua kompetisi dengan 65 kemenangan.

Hakimi mengungguli duo Yassine Bono (64 kemenangan) dan Noureddine Naybet (63 kemenangan).