Setelah kasus pemerkosaan yang mengakhiri karier sepak bolanya di Inggris, Benjamin Mendy, mantan bintang Manchester City, berupaya tanpa hasil untuk membangun kembali kariernya bersama Lorient.

Dan kini, di Polandia sejak tahun 2025, pemain internasional Prancis berusia 32 tahun itu telah memulihkan performanya seperti sedia kala bersama klub barunya, sebagaimana diberitakan jaringan "Foot Mercato" asal Prancis.

Di puncak karier sepak bolanya, Benjamin Mendy tampak ditakdirkan untuk masa depan yang cemerlang. Setelah memenangi Piala Dunia bersama Prancis pada 2018, bek kiri itu meraih gelar Liga Primer Inggris bersama Manchester City, tempat ia bermain bersama sejumlah bintang paling bersinar dalam dunia sepak bola.

Namun, kebangkitannya mendadak terhenti pada 2021 ketika pemain Prancis itu didakwa melakukan pemerkosaan dan penyerangan seksual di Britania Raya.

Kasus ini, yang mendapat liputan media secara luas, menimbulkan kerusakan parah bagi reputasinya dan menjauhkannya dari lapangan selama beberapa bulan. Dan ketika ia masih berada di puncak sepak bola Eropa, sang bek mendapati dirinya di tengah badai hukum yang menghancurkan karier dan kehidupan pribadinya.

Penyelamatan itu akhirnya datang dari Polandia. Saat tiba di Pogoń Szczecin pada September 2025, Mendy menghadapi awal yang sulit sebelum secara bertahap memulihkan performa terbaiknya.

Kini, sang juara Piala Dunia 2018 itu telah mengukuhkan posisinya sebagai pemain inti yang tak tergantikan dalam skema Oscar Garcia, mantan pelatih klub Reims dan Saint-Étienne.

Pengaruh Mendy begitu besar hingga timnya tidak kalah dalam satu laga pun musim ini ketika ia bermain sebagai pemain inti.

Dalam sebuah wawancara dengan surat kabar "Przegląd Sportowy Onet", pelatihnya menegaskan upaya yang dilakukan untuk membantunya memulihkan performanya, dengan mengatakan: "Hal itu berkat Enrique Sanz. Sejak awal, ia bekerja dengannya pada aspek fisik dari rehabilitasinya, sementara saya lebih berfokus pada aspek psikologis dan taktis. Kami berdiskusi dengan Benjamin tentang apa yang ingin ia capai; ia mengatakan kepada saya bahwa ia sangat berfokus pada sepak bola dan bahwa ia hanya ingin menikmati permainan."

Setelah memperpanjang kontraknya hingga Juni 2027, dengan opsi perpanjangan satu tahun tambahan, tampaknya Mendy telah menemukan lingkungan yang tepat di Szczecin untuk menghidupkan kembali karier sepak bolanya.











