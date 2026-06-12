Setelah Kanada bermain imbang, Qatar tetap memegang rekor negatif bersejarah di Piala Dunia

Negara tuan rumah terus mempertahankan rekor gemilangnya dalam pertandingan pembuka Piala Dunia, di mana tim nasional Kanada bermain imbang 1-1 dengan Bosnia dan Herzegovina pada hari Jumat ini, dalam pertandingan pertama babak penyisihan grup Piala Dunia 2026.

Meskipun tim Kanada gagal meraih kemenangan di hadapan para pendukungnya, mereka berhasil menghindari kekalahan, sehingga mencegah Qatar mencatatkan rekor negatif bersejarah.

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Negara tuan rumah hanya kalah satu kali dari 25 pertandingan pembuka tuan rumah dalam sejarah Piala Dunia, dengan 17 kemenangan dan 7 hasil imbang.

Kekalahan tunggal itu terjadi saat timnas Qatar kalah dari Ekuador dengan skor (0-2), pada pembukaan edisi 2022.

Kanada mencatatkan prestasi dibandingkan dengan sejarah mereka di Piala Dunia, melalui hasil imbang melawan Bosnia, di mana mereka menghindari kekalahan untuk pertama kalinya di Piala Dunia, setelah 6 kekalahan dalam 6 pertandingan yang mereka jalani di turnamen tersebut.

Gol pembuka dalam pertandingan hari ini dicetak oleh pemain Bosnia dan Herzegovina, Jovo Lukic, pada menit ke-21, sebelum Kyle Larin menyamakan kedudukan untuk tuan rumah pada menit ke-78.

Kanada dan Bosnia berada di Grup B Piala Dunia, bersama dengan Qatar dan Swiss.