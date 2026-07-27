Paris Saint-Germain mengintensifkan upayanya untuk merampungkan transfer penyerang Barcelona asal Spanyol, Ferran Torres, dalam beberapa hari ke depan, sebagai upaya menutupi kegagalan mendapatkan winger asal Pantai Gading, Yann Diomande, yang pindah ke Real Madrid pada detik-detik terakhir. Semua ini di tengah keyakinan besar pihak Paris untuk menuntaskan kesepakatan dengan memanfaatkan keinginan sang pemain untuk mengubah suasana.

Surat kabar Katalan "Sport" menyebutkan bahwa klub Paris menganggap Torres, bersama winger Monaco Akliouche yang sudah dicapai kesepakatan awal dengannya, sebagai dua target utama untuk melengkapi lini serang mereka sebelum berakhirnya bursa transfer musim panas, terutama setelah kepergian Kolo Muani yang diperkirakan menuju Juventus, dan Barcola ke Liverpool.

Rencana awal Paris Saint-Germain berpusat pada mendatangkan Diomande sebagai prioritas utama, tetapi kemunculan mengejutkan Real Madrid menyingkirkan mereka dari persaingan. Mereka sebelumnya sudah memiliki kesepakatan dengan sang pemain, tetapi menolak memenuhi tuntutan finansial Leipzig yang mencapai lebih dari 100 juta euro, sementara klub Kerajaan itu setuju membayar 120 juta euro. Hal ini mendorong manajemen Paris untuk mempercepat tempo negosiasi pada berkas-berkas lain guna menghindari lebih banyak penundaan.

Dana Sudah Siap

Paris Saint-Germain mulai menjalin komunikasi dengan Torres segera setelah rampungnya penjualan Gonzalo Ramos ke Milan. Pelatih Luis Enrique menginginkan kedatangannya sebagai opsi untuk posisi penyerang murni, terutama karena pemain berusia 26 tahun itu telah membuka pintu bagi kepergiannya dari Barcelona di tengah keraguannya untuk memperpanjang kontraknya yang akan berakhir satu tahun lagi.

Kepergian Kolo Muani dianggap sebagai faktor penentu dalam menuntaskan kesepakatan Torres, di mana Paris Saint-Germain dan Juventus telah bernegosiasi soal transfer tersebut sejak beberapa pekan. Semua indikasi menunjukkan adanya kesepakatan awal senilai 40 juta euro, yang merupakan jumlah yang sama dengan yang hendak dikeluarkan klub Paris untuk mendatangkan bintang Spanyol itu.

Paris Saint-Germain mengelola sumber daya finansialnya dengan sangat hati-hati, dan berniat mendanai seluruh transfernya melalui penjualan pemain demi mematuhi aturan financial fair play. Kepergian Barcola — yang atasnya klub Paris meminta 170 juta euro dari Liverpool — akan memungkinkan klub mendatangkan Akliouche dari Monaco, di samping seorang bek tengah berkelas tinggi.

Enrique Kartu Truf

Paris Saint-Germain bersiap mengajukan tawaran menggiurkan kepada Torres yang mencakup kontrak selama 4 tahun dengan gaji lebih tinggi dari gajinya saat ini di Barcelona, di saat klub Katalan itu ingin mempertahankannya. Namun, perpanjangan dan pembaruan kontraknya akan ditunda hingga September mendatang, dan angka yang ditawarkan akan lebih rendah dari tawaran Paris.

Pada akhirnya, keputusan kembali kepada sang pemain sendiri, tetapi Paris Saint-Germain yakin dengan kemampuannya memenangkan pertarungan ini, terutama karena Torres telah menunjukkan keinginan yang jelas untuk mengubah suasana. Selain itu, keberadaan Luis Enrique sebagai pelatih klub Paris dan perpanjangan kontraknya untuk jangka panjang telah memberi sang pemain dan agen-agennya alasan-alasan yang meyakinkan untuk melakukan langkah ini, di tengah hubungan baik yang menyatukan pelatih Spanyol itu dengan rekan senegaranya.