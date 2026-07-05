Setelah kalah dari Norwegia... Kutukan Eropa kembali menghantui Brasil untuk keenam kalinya!

Brasil kembali mengalami pukulan telak dan tersingkir dari Piala Dunia 2026, hari Minggu ini, setelah kalah dari Norwegia berkat dua gol Erling Haaland (1-2) di babak 16 besar, sehingga kutukan mereka melawan tim-tim Eropa di babak gugur berlanjut untuk ketujuh kalinya berturut-turut sejak final 2002.

“Seleção” pun menambahkan babak baru dalam rangkaian kegagalan pahitnya melawan tim-tim Eropa, yang dimulai pada tahun 2006 ketika tersingkir oleh Prancis di perempat final (0-1), lalu kekecewaan itu terulang kembali saat menghadapi Belanda di perempat final 2010 (1-2).

Pada 2014, Brasil menderita kekalahan terburuk dalam sejarahnya di kandang sendiri saat menghadapi Jerman di semifinal dengan skor memalukan (1-7), sebelum tersingkir oleh Belgia di perempat final 2018 (1-2), lalu oleh Kroasia di perempat final 2022 melalui adu penalti (2-4) setelah imbang (1-1) pada waktu normal dan perpanjangan waktu.

Dengan kekalahan keenam berturut-turut ini dari tim-tim Eropa di babak gugur, Brasil menegaskan bahwa kompleks psikologis tersebut masih berlanjut, dan bahwa kemenangan terakhirnya atas tim Eropa di babak gugur terjadi pada final 2002 ketika mereka meraih gelar kelima dengan mengalahkan Jerman (2-0).