Setelah kalah dalam perburuan Rodri, Real Madrid bergerak untuk membalas Barcelona di bursa transfer

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Persaingan baru antara dua raksasa

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Real Madrid sepertinya ingin membalas dendam kepada Barcelona pada bursa transfer musim panas mendatang, setelah pemain Spanyol Rodri direbut dari tangan mereka beberapa bulan lalu.

Real Madrid sempat masuk ke dalam negosiasi serius dengan Rodri untuk mendatangkannya dari Manchester City, dan ketika pemain tersebut sudah sangat dekat dengan klub ibu kota Spanyol itu, Barcelona turun tangan dan akhirnya memenangkan perburuan tersebut.

Transfer itu sangat penting bagi Barcelona, yang berhasil mendapatkan bintang pemenang Piala Dunia 2026, sekaligus memberikan pukulan keras kepada rival mereka yang sangat membutuhkan penguatan semacam itu di lini tengah.

Dan sekarang, kita mungkin akan segera menyaksikan transfer serupa seperti kasus Rodri, di mana dua klub raksasa itu bersaing untuk mendapatkan seorang pemain istimewa yang baru.

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Faktanya, Barcelona menunjukkan keinginan besar untuk merekrut Pedro Porro (27 tahun), di mana pemenang Piala Dunia 2026 itu ingin meninggalkan Tottenham pada periode transfer musim panas mendatang. Bek kanan Spanyol tersebut terikat kontrak dengan klub London itu hingga Juni 2031, dan berbagai laporan menyebutkan bahwa ia sedang mempertimbangkan untuk meninggalkan Inggris dan kembali ke LaLiga.

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Menurut surat kabar "Sport", Barcelona memantau situasinya dari dekat dan melihatnya sebagai tambahan berharga untuk memperkuat skuat mereka, khususnya di sisi kanan, berkat kemampuan menyerang, kecepatan, dan pengalaman internasionalnya.

Hal ini menjadi semakin penting mengingat masa depan Jules Kounde yang masih belum jelas, setelah ia menjadi pemain cadangan.

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Di sisi lain, radio "Cadena SER" menyebutkan bahwa Real Madrid juga berkeinginan merekrut bek kanan internasional Spanyol tersebut. Radio tersebut, yang menyoroti ketertarikan Barcelona terhadap kecocokannya dengan Lamine Yamal, menjelaskan bahwa Los Blancos ingin memperkuat skuat mereka dengan mendatangkan Porro, dan pada waktu yang sama membalas apa yang terjadi dalam transfer Rodri.

Saat ini, pemain tersebut sepertinya lebih memilih klub Catalunya itu, namun situasinya bisa saja berubah.