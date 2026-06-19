Setelah kabar tentang Martínez... kendala keuangan mengancam penyelesaian masalah pelatih baru Al-Nassr

Meskipun dalam beberapa hari terakhir semakin banyak beredar kabar bahwa Roberto Martínez, pelatih tim nasional Portugal asal Spanyol, hampir ditunjuk sebagai pelatih Al-Nassr, perkembangan terbaru mengungkap adanya hambatan yang mungkin menunda penyelesaian masalah ini dalam waktu dekat.

Laporan media sebelumnya mengaitkan Martinez dengan kemungkinan pindah ke Al-Nassr setelah berakhirnya Piala Dunia 2026, sebuah langkah yang berpotensi mempertemukan kembali dirinya dengan rekan senegaranya asal Portugal, Cristiano Ronaldo, sang kapten tim. Namun, masalah ini masih jauh dari penyelesaian akhir.

Menurut sumber dari surat kabar “Al-Riyadiah” Saudi, manajemen eksekutif sepak bola Al-Nassr belum mencapai kesepakatan akhir dengan pelatih mana pun hingga saat ini, karena ketidakjelasan anggaran yang dialokasikan untuk musim depan.

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Sumber-sumber tersebut menjelaskan bahwa manajemen telah meminta secara mendesak kepada pihak pemilik klub untuk menyetujui anggaran khusus guna merekrut pelatih baru, dengan menunda penetapan anggaran yang dialokasikan untuk kontrak para pemain hingga tahap selanjutnya; namun, permintaan tersebut belum mendapatkan persetujuan yang diperlukan hingga saat ini.

Hal ini terjadi di tengah suasana ketidakpastian di dalam klub akibat belum jelasnya gambaran akhir terkait rencana investasi dan pihak yang akan mengelola proyek tersebut pada periode mendatang, yang secara langsung memengaruhi proses pengambilan keputusan besar.