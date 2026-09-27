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imago-sport-1083749937.jpgZUMA Press Wire
Diterjemahkan oleh

Setelah kabar memeluk Islam, Roberto Carlos mengungkap kejutan soal kekayaannya

R. Carlos
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Legenda Real Madrid Terbangun dan Dapati Bencana yang Menghabiskan Kekayaannya

Roberto Carlos, salah satu bek sayap paling menonjol dalam sejarah sepak bola, tidak pernah membayangkan bahwa karier di dalam lapangan hijau akan berakhir dengan kehilangan sebagian besar kekayaannya, setelah ia mengungkap raibnya dana hampir 160 juta euro akibat persoalan finansial, keluarga, dan perkara yang terkait dengan mantan agennya.

Bintang Brasil berusia 53 tahun ini memiliki karier luar biasa yang menampilkan kegemilangannya bersama Inter Milan, Real Madrid, dan timnas Brasil, yang bersamanya ia menjuarai Piala Dunia 2002.

Roberto Carlos mengungkap detail krisis yang ia hadapi setelah pensiun, dengan mengatakan: "Saya menghadapi masalah serius, sejumlah orang menarik uang saya dari rekening bank saya. Akibat masalah dengan mantan agen saya dan masalah keluarga, saya kehilangan 99% dari semua yang saya hasilkan dari sepak bola."

Ia menambahkan dalam pernyataan yang dikutip situs "Foot Mercato" Prancis: "Suatu hari saya tertidur, dan keesokan paginya disodorkan kepada saya setumpuk dokumen yang bahkan tidak saya ketahui keberadaannya. Pada saat itu saya menyadari bahwa saya telah kehilangan segala sesuatu yang saya peroleh dari pekerjaan saya sepanjang hidup saya."



Sebelumnya Roberto Carlos telah membantah kabar yang belakangan tersebar mengenai keislamannya, menyusul pernikahannya dengan wanita Maroko, Souhila Ettahri. Ia berkata: "Saya menaruh rasa hormat setinggi-tingginya kepada Islam, dan sungguh indah melihat istri saya ketika sedang salat, tetapi rumor yang beredar mengenai keislaman saya tidaklah benar."

Sejumlah laporan media Turki sebelumnya mengeklaim bahwa Carlos memeluk Islam setelah kemunculannya dalam sebuah pertemuan dengan Syekh Jihad Hamada, salah satu tokoh yang dikenal di kalangan komunitas muslim di Brasil, yang disebutkan bahwa ia mengucapkan dua kalimat syahadat.

Unggahan dari anggota parlemen Turki dari Partai Keadilan dan Pembangunan, Ali Şahin, juga turut menyebarkan kabar ini, setelah ia berbicara tentang pertemuannya dengan sejumlah perwakilan komunitas muslim di Brasil. Namun Roberto Carlos sendiri yang mengakhiri polemik tersebut, dengan menegaskan bahwa apa yang beredar mengenai keislamannya "tidak benar".

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