Manajemen Al Ahli Arab Saudi mengakhiri kontroversi yang mencuat dalam beberapa hari terakhir terkait masa depan penyerangnya, Firas Al Braikan, menyusul beredarnya laporan yang menyebut adanya klausul dalam kontraknya yang mengizinkannya pergi ke klub mana pun dengan nilai tertentu.

Rumor tersebut sempat menimbulkan kekhawatiran di kalangan suporter Al Ahli, terutama karena Al Braikan dianggap sebagai salah satu pilar terpenting lini serang tim, mengingat kemampuannya bermain di lebih dari satu posisi, di samping upaya manajemen mempertahankan kerangka utama tim setelah kepergian sejumlah nama besar dalam periode terakhir.

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Menurut surat kabar "Al Riyadiyah" Arab Saudi, manajemen Al Ahli bersikeras mempertahankan Firas Al Braikan, serta menganggapnya sebagai bagian mendasar dari proyek tim dalam beberapa tahun mendatang, dan tidak ada niat sama sekali untuk melepas jasanya.

Surat kabar itu menambahkan bahwa tidak ada klausul penalti apa pun dalam kontrak pemain yang memberinya hak untuk pergi dengan nilai tertentu, sehingga membantah seluruh kabar yang beredar dalam beberapa hari terakhir mengenai kemungkinan kepergiannya dengan mudah.

Surat kabar itu menegaskan bahwa Al Braikan akan bertahan bersama Al Ahli hingga berakhirnya kontraknya pada musim panas 2028, di tengah kepercayaan besar dari manajemen klub dan tim pelatih terhadap kemampuannya, sebagai salah satu elemen paling menonjol yang akan diandalkan tim pada fase mendatang.