Luis Enrique, pelatih Paris Saint-Germain, menerima kabar menggembirakan beberapa jam sebelum menghadapi Barcelona, yang dijadwalkan berlangsung besok Selasa, di Liga Champions.

Setelah kemenangan atas Manchester City (4-2) pekan lalu, Paris Saint-Germain akan menjalani laga panas lainnya di Liga Champions.

Paris akan menghadapi Barcelona besok malam di Stadion Parc des Princes, dan klub ibu kota Prancis itu harus bersiap menghadapi laga tersebut tanpa Nuno Mendes, yang mengalami cedera otot saat pertandingan melawan Strasbourg.

Dalam kemenangan 3-1 atas Strasbourg, muncul kekhawatiran mengenai kondisi fisik Maghnes Akliouche. Gelandang serang tersebut mengalami cedera pergelangan kaki akibat tekel keras dan tidak mampu menyelesaikan pertandingan.

Pertandingan berikutnya PSG Champions League 15.00 BAR

Namun demikian, situs "Foot Mercato" menyebutkan bahwa media yang menghadiri sesi latihan tim merah-biru pada Senin pagi ini memastikan bahwa mantan pemain Monaco itu memang sudah berada di lapangan di Campus.

Dengan demikian, kekhawatiran Luis Enrique pun sirna. Pelatih asal Spanyol itu akan memberikan kabar terbaru mengenai susunan skuadnya hari ini dalam konferensi pers.







