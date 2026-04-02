Setelah Jesus... Pelatih baru memutuskan sikapnya terkait kepelatihan tim nasional Saudi

Masa depan pelatih asal Prancis, Hervé Renard, bersama tim nasional Saudi kini menjadi pertanyaan, setelah ia mendapat serangan tajam dari media dan suporter, serta munculnya laporan yang menyebutkan keinginannya untuk mundur dari jabatannya dalam waktu dekat. Hal ini memicu kekhawatiran di kalangan suporter dan pejabat terkait stabilitas teknis timnas Saudi menjelang ajang-ajang besar mendatang.

Beredar laporan mengenai adanya negosiasi antara Renard dan Asosiasi Sepak Bola Ghana untuk memimpin "Black Stars", namun Asosiasi Sepak Bola Saudi membantah kabar tersebut, menegaskan bahwa pelatih Prancis itu akan tetap bersama tim hingga Piala Dunia 2026.

Beberapa nama dikaitkan dengan posisi tersebut, di antaranya pelatih Al-Nassr asal Portugal, Jorge Jesus, yang menegaskan fokusnya sepenuhnya pada "Al-Alamy" dalam waktu dekat.

Pedro Emanuel, pelatih Al-Fayha, menerima pertanyaan dalam konferensi pers sebelum menghadapi Neom, mengenai kemungkinan melatih tim nasional Saudi, dan ia menjawab: "Saya menghormati pelatih yang saat ini menjabat (Renard), dan saya saat ini terikat kontrak dengan Al-Fayha".

Dia menambahkan: "Tim nasional Saudi saat ini memiliki pelatih, dan memiliki skuad pemain yang bagus, dan saya berharap mereka sukses di Piala Dunia 2026."

Al-Fayha bersiap menghadapi Neom, lusa Sabtu, dalam rangkaian putaran ke-27 Liga Profesional Saudi Roshen.