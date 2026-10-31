Saat Sky bertanya soal BVB yang dalam laga besar di Munchen secara mengejutkan bermain dengan empat bek, bukan tiga bek seperti biasanya, Schlotterbeck mula-mula mengatakan: "Pelatih sudah berbicara dengan saya dan Waldi (Waldemar Anton, red.) untuk menanyakan pendapat kami. Bagi saya, yang penting bukan formasinya, melainkan intensitas, kegembiraan bermain, dan keinginan untuk memenangkan duel."

Alih-alih menempati sisi kanan dalam formasi tiga bek, Joane Gadou bermain sebagai bek kanan melawan FCB. Menurut Schlotterbeck, ia tampil "sangat baik". Kapten BVB itu kemudian mengungkapkan: "Latihan terakhir kami tidak berjalan terlalu baik. Soal itu, Anda bisa bertanya kepada pelatih."

Tak lama kemudian, Sky pun menanyakannya kepada pelatih kepala Dortmund, Niko Kovac. Ia menjelaskan: "Kemarin kami berlatih dengan formasi empat bek dan mencoba beberapa hal. Saya tidak terlalu puas." Ia tidak mau menjelaskan lebih rinci dan justru berujar santai: "Tapi biasanya pertandingan berjalan lebih baik kalau latihan terakhir tidak berjalan lancar. Para pemain juga bermain dengan empat bek di tim nasional, jadi ini bukan hal baru."

BVB raih satu poin lewat gol telat di markas Bayern Munich

Daniel Svensson mengisi sisi kiri dalam formasi empat bek. Maximilian Beier, yang semula diperkirakan menjadi wing-back lainnya berdasarkan formasi yang biasanya digunakan Dortmund di bawah Kovac, menempati sayap kanan dalam peran yang lebih ofensif di Allianz Arena.

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Dortmund lebih dulu tertinggal pada menit ke-38 setelah Konrad Laimer membawa FCB unggul. Kegembiraan atas gol penyama kedudukan 1-1 dari Serhou Guirassy setelah satu jam pertandingan hanya berlangsung singkat. Tak lama kemudian, Dayot Upamecano mencetak gol dan Bayern kembali unggul. Namun, gol telat pemain pengganti Fabio Silva memastikan skor akhir 2-2 dan membuat BVB tetap meraih satu poin.

Kovac sangat puas, terutama dengan perjuangan timnya. "Saya rasa para pemain saya hari ini berlari dua kilometer lebih jauh daripada para pemain Bayern. Itu yang dibutuhkan agar bisa tetap bersaing di level ini pada 15 menit terakhir, saat pertandingan ditentukan. Para pemain saya sangat bugar," kata pelatih asal Kroasia itu.