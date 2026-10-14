Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) bersiap membela keputusan kontroversialnya terkait sanksi yang dijatuhkan kepada pemain Amerika Serikat, Folarin Balogun, setelah mengizinkan sang striker tampil melawan Belgia pada babak 16 besar Piala Dunia 2026, meski ia diganjar kartu merah dalam laga kontra Bosnia-Herzegovina, dalam sebuah insiden yang dikaitkan dengan panggilan telepon Presiden Amerika Serikat Donald Trump kepada Presiden FIFA Gianni Infantino.

Menurut laporan surat kabar Spanyol "Marca" yang mengutip sumber-sumber dekat Dewan FIFA, federasi akan mengajukan argumen dalam pertemuan yang dijadwalkan berlangsung Kamis besok bahwa regulasi disiplin tidak cukup jelas dalam kasus ini, guna membenarkan keputusannya menangguhkan pelaksanaan sanksi tersebut, yang telah memicu kritik serta tuntutan pembukaan investigasi dari pihak Belgia, Federasi Sepak Bola Eropa (UEFA), dan sejumlah anggota Parlemen Eropa.

Mengubah regulasi untuk membenarkan keputusan secara retroaktif

Sumber-sumber tersebut menyebutkan bahwa FIFA sedang mempertimbangkan untuk mengubah redaksi Pasal 27 dalam regulasi disiplinnya, sebuah langkah yang bertujuan membenarkan cara federasi menangani kasus ini, di tengah pertanyaan mengenai kemungkinan pengaruh intervensi politik terhadap keputusan tersebut.

Aturan yang berlaku, berdasarkan regulasi dan surat edaran yang diterbitkan selama dua dekade terakhir, menyatakan bahwa kartu merah mengharuskan larangan tampil otomatis untuk sekurang-kurangnya satu pertandingan.

Selain itu, kasus-kasus yang memungkinkan banding atas sanksi hanya terbatas pada kondisi tertentu, seperti kesalahan dalam menentukan identitas pemain yang diusir atau adanya kesalahan serius dan nyata dalam keputusan pengusiran tersebut.

Panggilan Trump menyulut krisis

Kasus Balogun berubah menjadi salah satu krisis paling mencolok di Piala Dunia Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, setelah terungkapnya panggilan telepon yang dilakukan Trump kepada Infantino, yang di dalamnya ia meminta peninjauan atas insiden pengusiran pemain tersebut saat melawan Bosnia-Herzegovina, dengan menilai bahwa permainan tersebut tidak layak dihitung sebagai pelanggaran, hal yang diakui sendiri oleh Presiden Amerika Serikat itu.

Di sisi lain, Komite Disiplin FIFA membantah menerima intervensi apa pun dalam pengambilan keputusannya. Federasi menjelaskan, dalam pernyataan yang dikeluarkan pada 6 Juli, bahwa pihaknya tidak membatalkan kartu merah yang diterima Balogun pada tanggal 1 bulan yang sama, namun memutuskan untuk menangguhkan pelaksanaan sanksi secara bersyarat dan dalam masa percobaan.

Komite tersebut menjatuhkan denda sebesar 40 ribu dolar kepada pemain, di samping sanksi larangan tampil satu pertandingan, sebelum akhirnya memutuskan menangguhkan pelaksanaan larangan tampil itu selama satu tahun, yang memungkinkannya tampil melawan Belgia pada babak 16 besar.

Namun timnas Amerika Serikat tidak mendapat keuntungan dari kehadiran strikernya, karena mereka kalah 1-4 dari Belgia dan tersingkir dari turnamen pada babak perdelapan final.

Balogun: Saya pikir itu lelucon

Setelah Amerika Serikat tersingkir dari turnamen, Balogun mengungkapkan reaksinya ketika diberi tahu soal keputusan penangguhan sanksinya, dengan menegaskan bahwa awalnya ia mengira hal itu hanya "lelucon", dan menggambarkan apa yang terjadi sebagai sesuatu yang "tidak realistis".

Kasus ini kembali menghadirkan pertanyaan mengenai independensi keputusan-keputusan disiplin dalam sepak bola, serta sejauh mana konsistensi penerapan regulasi terhadap semua timnas dan pemain, terutama dengan kesiapan FIFA membela keputusannya di hadapan dewannya, di tengah polemik yang terus berlanjut seputar latar belakang insiden tersebut.