Setelah insiden yang menimpa Hakimi dan Vinícius... FIFA mengakui kesalahannya dan mencabut keputusannya

Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) menarik kembali keputusannya, dan memutuskan untuk mengizinkan pertanyaan dan jawaban dalam bahasa Spanyol di semua konferensi pers resmi Piala Dunia 2026, terlepas dari tim yang berpartisipasi, setelah kontroversi luas yang dipicu oleh insiden berulang yang melarang jurnalis dan pemain menggunakan bahasa Spanyol meskipun turnamen tersebut diselenggarakan di Meksiko dan Amerika Serikat; di mana bahasa Spanyol merupakan salah satu bahasa yang paling banyak digunakan.

Menurut pengumuman FIFA, "bahasa Spanyol mulai akhir pekan ini menjadi salah satu pilihan terjemahan yang tersedia bagi jurnalis terakreditasi dalam konferensi pers resmi," setelah beberapa insiden yang mengejutkan jurnalis dan penonton, terutama ketika Vinícius mendorong seorang jurnalis Spanyol untuk berbicara dalam bahasa Spanyol sebelum pertandingan Brasil melawan Maroko, namun seorang pejabat FIFA memotong percakapan tersebut dengan menjelaskan bahwa bahasa Spanyol "tidak termasuk dalam sistem terjemahan yang disiapkan untuk konferensi tersebut".

Ashraf Hakimi, bek Maroko kelahiran Madrid, menghadapi situasi serupa ketika ia bersiap menjawab dalam bahasa Spanyol, namun panitia memberitahunya bahwa ia harus menggunakan salah satu bahasa yang diakui, hal serupa terjadi pada Frenkie de Jong ketika seorang jurnalis Meksiko mencoba berbicara dengannya dalam bahasa Spanyol, di mana FIFA menghentikan percakapan meskipun pemain Barcelona tersebut menunjukkan kesediaannya untuk menjawab dalam bahasa Spanyol.

Adegan-adegan tersebut tersebar luas dan memicu kritik tajam, di mana banyak jurnalis kesulitan memahami alasan pengecualian bahasa Spanyol dari beberapa konferensi pers di Piala Dunia yang diselenggarakan di Meksiko dan Amerika Serikat, padahal bahasa Spanyol merupakan salah satu bahasa yang paling banyak digunakan di kedua negara tersebut. FIFA menegaskan bahwa tidak ada larangan terhadap bahasa Spanyol, namun masalahnya terletak pada pertandingan di mana bahasa Spanyol bukan bahasa resmi bagi salah satu tim.