Setelah insiden yang berulang kali dilakukan Almirón... Mengapa Bellingham lolos dari kartu merah saat melawan Ghana?

Jude Bellingham memicu kontroversi selama pertandingan timnas Inggris melawan Ghana yang berakhir imbang tanpa gol, pada putaran kedua babak penyisihan grup Piala Dunia 2026, dan sekilas tampak bahwa ia beruntung terhindar dari kartu merah.

Gelandang tim The Three Lions itu menjadi pusat pertengkaran sengit sesaat sebelum babak pertama berakhir, dan dituduh menggunakan kata-kata kasar oleh pelatih Ghana yang marah, Carlos Queiroz.

Setelah keributan mereda, Bellingham terekam sedang terlibat percakapan serius dengan penyerang Ghana, Jordan Ayew, sambil menutup mulutnya dengan tangan.

Sebelumnya dalam turnamen ini, Miguel Almirón dari Paraguay menjadi pemain pertama yang diusir dalam sejarah Piala Dunia pada 20 Juni karena melanggar aturan yang melarang pemain menutup mulut saat berbicara dengan lawan.

Tindakan ini, yang dikenal sebagai “Aturan Vinícius”, bertujuan untuk mencegah penghinaan atau pernyataan diskriminatif yang mungkin terlewatkan dari pantauan kamera dan sistem Video Assistant Referee (VAR).

Mengingat sanksi yang dijatuhkan kepada Almirón, banyak yang bertanya-tanya mengapa Bellingham tidak diusir padahal ia melakukan apa yang tampak sebagai pelanggaran berulang.

Sementara itu, surat kabar Inggris “Metro” menyebutkan bahwa menutup mulut saja tidak cukup untuk mendapatkan kartu merah, dengan menekankan bahwa konteks sangatlah penting.

Surat kabar tersebut menambahkan: “Seorang pemain hanya akan diusir jika ia menutup mulutnya saat terlibat bentrokan dengan pemain lain.”

Almirón menjadi korban peraturan baru tersebut setelah terlibat dalam perdebatan sengit selama kemenangan timnas negaranya atas Turki (1-0).

Sebaliknya, pertemuan Bellingham dengan Ayew jelas lebih bersahabat, sehingga ia terhindar dari kemarahan ofisial pertandingan.