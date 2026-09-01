Federasi Sepak Bola Korea Selatan mengumumkan penunjukan pelatih asal Spanyol, Robert Moreno, yang berusia 48 tahun, sebagai direktur teknik baru tim nasional. Ia menjadi pelatih Spanyol pertama yang menangani Korea Selatan, dalam petualangan baru bagi pelatih asal Catalunya tersebut di kancah internasional.

Penunjukan Moreno datang setelah kepergian Hong Myung-bo dari jabatannya, menyusul penampilan mengecewakan tim nasional Korea Selatan di Piala Dunia 2016, yang berakhir dengan tersingkir dari babak grup, sehingga dimulailah proses pencarian pelatih baru untuk memimpin tim pada periode mendatang.

Federasi Sepak Bola Korea Selatan berniat memberikan Moreno kesempatan untuk mengenal para pemain dan menerapkan gagasannya melalui serangkaian pertandingan persahabatan pada musim gugur, dengan tugasnya dimulai secara resmi pada bulan September dalam dua laga melawan Ekuador dan Uruguay.

Tim nasional Korea akan menjalani dua pertandingan persahabatan tambahan pada bulan Oktober melawan Venezuela dan Uzbekistan, di samping kemungkinan menjalani pertandingan lain pada bulan November, sehingga laga-laga ini menjadi periode evaluasi awal bagi pelatih Spanyol tersebut.

Apabila hasil dan penampilan sesuai dengan tingkat yang diharapkan selama periode ini, Federasi Sepak Bola Korea Selatan mempertimbangkan untuk memperpanjang kontrak Moreno dan memberinya kesempatan memimpin tim nasional pada Piala Asia yang dijadwalkan berlangsung pada awal tahun 2027 di Kerajaan Arab Saudi.

Perpindahan ke sepak bola Asia menjadi tantangan internasional baru bagi Moreno, yang sebelumnya pernah menangani tim nasional Spanyol secara sementara pada tahun 2019, ketika ia menggantikan Luis Enrique yang meninggalkan jabatannya karena alasan pribadi.

Namun nama Moreno membawa serta sebuah kisah kontroversial yang bermula pada tahun 2019, ketika ia menjadi orang kedua dalam staf kepelatihan Enrique bersama tim nasional Spanyol.

Enrique terpaksa menjauh dari tim nasional pada bulan Juni tahun itu karena penyakit putrinya, Xana, yang kemudian meninggal dunia pada bulan Agustus di usia sembilan tahun, sehingga Moreno mengambil alih kepemimpinan secara sementara dan membawa tim lolos ke Piala Eropa 2020.

Pada awalnya Moreno menegaskan bahwa ia akan mundur jika Enrique memutuskan untuk kembali, tetapi hubungan antara kedua pria itu mengalami titik balik selama pertemuan mereka pada bulan September 2019.

Menurut versi Enrique, Moreno menyampaikan keinginannya untuk memimpin Spanyol selama Piala Eropa, dengan syarat kembali ke posisi asisten setelah turnamen berakhir.

Enrique menganggap sikap ini sebagai "ketidaksetiaan", seraya menegaskan bahwa ia tidak lagi menginginkan keberadaan Moreno dalam staf kepelatihannya, dan menggambarkan ambisi Moreno pada tahap itu telah melewati batas yang dapat diterima bagi seseorang yang selama bertahun-tahun menjadi asisten sekaligus temannya.

Setelah meninggalkan tim nasional Spanyol, Moreno menjalani sejumlah pengalaman kepelatihan bersama Monaco, Granada, dan Sochi Rusia, sebelum kini mendapatkan kesempatan baru untuk memimpin sebuah tim nasional, tetapi kali ini dari benua Asia.