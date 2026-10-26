Setelah insiden kartu merah, tuduhan resmi menempatkan Neymar dalam masalah baru

Klub Brasil Bahia mengecam apa yang mereka sebut sebagai "pelecehan verbal" yang diduga dilontarkan bintang Santos, Neymar, kepada pemain mereka, Rodrigo Nestor, selama laga kedua tim yang berlangsung pada hari Sabtu dalam kompetisi Liga Brasil.

Neymar, yang berusia 34 tahun, diusir keluar lapangan selama kemenangan timnya, Santos, dengan skor 1-0 di Liga Brasil, setelah ia menutup mulutnya dengan tangan saat terlibat adu mulut dengan Nestor, sesuai dengan aturan yang dikenal dengan nama "aturan Vinicius Junior".

Neymar mengakui bahwa ia salah ketika menutup mulutnya dengan tangan, tetapi ia membantah telah melontarkan komentar apa pun kepada Nestor, sembari menuduh gelandang itu melakukan "salah satu tipu daya paling kotor dalam sepak bola".

Bahia mengatakan, dalam pernyataan resmi: "Klub Bahia menyesalkan dan mengecam pelecehan verbal yang dialami pemain kami, Nestor, selama laga hari Sabtu melawan Santos. Berkat sejarahnya yang penuh keberhasilan di dalam lapangan, serta komitmennya yang berkelanjutan terhadap isu-isu sosial di luar lapangan, Bahia telah membangun identitas yang menjadi sumber kebanggaan bagi para pendukungnya, dan menjadi teladan yang patut dicontoh dalam sepak bola".

Ia menambahkan: "Menghormati orang lain dan rasa tanggung jawab adalah bagian dari nilai-nilai ini, dan keduanya akan tetap tertanam dalam prinsip-prinsip kami. Para pendukung kami, yang dikenal dengan kegairahan dan sejarah mereka, layak mendapatkan rasa hormat".

Nestor menegaskan kepada para wartawan seusai laga bahwa apa yang dikatakan Neymar kepadanya merupakan "sikap yang mencerminkan ketidaksopanan yang sangat besar, baik terhadap saya secara pribadi maupun terhadap jersey Bahia".

Bahia menjelaskan bahwa Neymar, pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah timnas Brasil, seharusnya memberikan teladan yang lebih baik kepada orang lain.

Pernyataan itu melanjutkan: "Di antara jutaan pendukung yang berafiliasi dengan Bahia, yang dikenal dengan julukan Tricolor, ada juga banyak anak-anak yang mengagumi sejumlah besar pemain dan pahlawan serta menjadikan mereka panutan. Oleh karena itu, kami berharap tokoh-tokoh publik menyadari tanggung jawab yang timbul dari kata-kata mereka serta teladan yang mereka berikan kepada orang lain".

Di sisi lain, Duda Vargão, pelatih kiper Bahia, mengatakan bahwa ia telah kehilangan seluruh rasa hormatnya kepada Neymar sejak insiden tersebut, dan menyebut bintang Santos itu sebagai "manja, angkuh, dan sombong".

Vargão menulis melalui akunnya di Instagram, pada hari Minggu, dengan mengatakan: "Kemarin adalah hari ketika saya kehilangan seluruh rasa hormat saya kepada seorang pemain besar, dan tidak lebih dari itu. Tidak ada seorang pun yang memberi tahu saya apa yang terjadi, dan saya tidak menonton tayangan berita tentang insiden itu, melainkan saya melihatnya sendiri! Saya menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri betapa manja, besar kepala, dan angkuhnya Neymar, serta bagaimana ia merasa dirinya berada di atas benar dan salah, sementara semua orang di sekelilingnya membelanya. Ia menunjukkan ketidaksopanan terhadap Rogério Ceni, pelatih Bahia, Rodrigo Nestor, dan institusi kami".