Setelah insiden di Irak... Revolusi massa menentang FIFA dalam pertandingan Inggris melawan Kroasia

Para penonton bersorak-sorai saat jeda minum dimulai pada babak pertama pertandingan antara Inggris dan Kroasia, yang berakhir dengan kemenangan Inggris (4-2) pada Rabu malam ini, di Stadion Dallas, dalam rangkaian pertandingan pertama Grup 12 Piala Dunia 2026.

Menurut kantor berita "Reuters", para pendukung menunjukkan ketidakpuasan mereka terhadap aturan baru yang diberlakukan oleh Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) dalam turnamen ini, yaitu jeda selama 3 menit di setiap babak, dengan alasan untuk membantu para pemain menahan panas dan kelembapan musim panas di Amerika Utara.

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Beberapa kritikus mengatakan bahwa jeda-jeda ini mengganggu alur permainan, sementara yang lain berpendapat bahwa penerapannya hanyalah taktik untuk membagi pertandingan menjadi empat bagian, serta memberikan lebih banyak kesempatan bagi stasiun siaran untuk menayangkan iklan.

Beberapa pendukung Inggris telah mengumumkan, di media sosial, bahwa mereka akan menunjukkan protes mereka selama pertandingan melawan Kroasia.

Dan memang, sorakan protes mulai terdengar dari para pendukung kedua tim, begitu wasit asal Prancis, Clément Turpin, meniup peluitnya untuk menandai jeda, pada menit ke-22, menurut "Reuters".

Sorakan protes juga terdengar dari penonton saat jeda minum pertama dimulai kemarin, Selasa, dalam pertandingan Norwegia melawan Irak, padahal suhu udara saat itu cukup sejuk, yaitu 23 derajat Celcius.

Irak saat itu bermain imbang tanpa gol melawan Norwegia dan tampil baik saat jeda dimulai, namun kebobolan gol empat menit setelah pertandingan dilanjutkan, dan akhirnya kalah dengan skor 4-1.