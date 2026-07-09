Setelah insiden di Balugon... Timnas Belgia memicu krisis baru di Piala Dunia

Tim nasional Belgia memicu krisis baru dengan Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA), beberapa jam sebelum bertanding melawan Spanyol di Piala Dunia 2026.

Timnas Spanyol akan berhadapan dengan timnas Belgia besok, Jumat, di Stadion Sofi di Los Angeles, dalam pertandingan kedua babak perempat final Piala Dunia 2026.

Beberapa jam sebelum pertandingan, surat kabar Inggris "Daily Mail" melaporkan bahwa Asosiasi Sepak Bola Belgia telah mengajukan keluhan baru kepada FIFA terkait kondisi lapangan latihan yang disediakan untuk mereka.

Awalnya, tim “Setan Merah” dijadwalkan berlatih di Stadion Universitas Loyola Maremont di Los Angeles, namun mereka terkejut karena kondisi lapangan tidak memenuhi standar minimum yang disyaratkan.

Surat kabar tersebut menjelaskan bahwa FIFA menanggapi permintaan Federasi Sepak Bola Belgia kali ini, dan memindahkan sesi latihan ke lapangan klub Los Angeles Galaxy di Carson, sebelum menghadapi Spanyol.

Hal ini terjadi beberapa hari setelah krisis yang melibatkan Federasi Sepak Bola Belgia dan FIFA, setelah FIFA memutuskan untuk menangguhkan skorsing otomatis terhadap penyerang Amerika Serikat, Fularin Balogun, akibat kartu merah yang diterimanya saat melawan Bosnia pada babak 32 besar.

Balogun turut bermain dalam pertandingan Belgia di babak 16 besar, meskipun ada keberatan dari Federasi Sepak Bola Belgia dan Federasi Sepak Bola Eropa, namun ia gagal menyelamatkan timnas negaranya dari kekalahan telak 1-4 setelah itu.