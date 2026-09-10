Setelah insiden Ballon d'Or, Trump menyerbu liga basket Amerika dengan permintaan aneh

Setelah berpekan-pekan kontroversi yang dipicu oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, selama Piala Dunia 2026, ia kembali turut campur dalam urusan olahraga, namun kali ini di liga bola basket profesional Amerika.

Trump mengakui campur tangannya terhadap Federasi Sepak Bola Internasional "FIFA", untuk meninjau kembali dan membatalkan sanksi kartu merah serta larangan bermain terhadap penyerang Amerika, Folarin Balogun, dalam pertandingan melawan Bosnia dan Herzegovina, agar bisa ikut serta dalam laga melawan Belgia.

Di sisi lain, surat kabar "Marca" pada hari Kamis ini menyebutkan bahwa Donald Trump berbicara tentang transfer Luka Doncic dari tim Dallas Mavericks ke Los Angeles Lakers dalam sebuah konferensi Partai Republik di Dallas, Texas.

Donald Trump mengatakan: "Ini tim yang hebat, Dallas Mavericks, dan saya berharap mereka bermain bagus... Saya harus memberi tahu Anda, saya tidak memahami transfer Doncic. Apa yang saya ketahui tentang bola basket? Saya katakan itu tidak akan tercatat dalam sejarah sebagai transfer terhebat dalam olahraga. Justru bisa jadi tercatat sebagai transfer terburuk dalam olahraga."

Presiden Amerika Serikat itu menyarankan tim Dallas Mavericks, yaitu tim bola basket yang akan diperkuat dua pemain Spanyol, Santi Aldama dan Sergio de Larrea, pada musim ini, bahwa "transfer Doncic ke Lakers harus ditinjau kembali."

Donald Trump juga menegaskan, dalam peran sebagai analis olahraga, bahwa "transfer terburuk dalam sejarah olahraga" adalah transfer yang mengirim Babe Ruth dari tim Boston Red Sox ke tim New York Yankees.

Pada 26 Desember 1919, tim Red Sox mengirim pemain Babe Ruth ke tim Yankees dalam transaksi penjualan langsung senilai 100 ribu dolar tunai (sebuah rekor pada saat itu), disertai pinjaman sebesar 300 ribu dolar.

Transfer inilah yang menjadi asal mula dari apa yang kemudian dikenal sebagai kutukan Bambino (tim Yankees berubah dari tidak memiliki satu gelar pun menjadi meraih empat gelar dalam kejuaraan dunia bersama Ruth. Sementara tim Red Sox mengalami masa paceklik gelar yang berlangsung selama 86 tahun)

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Trump melanjutkan: "Transfer Babe Ruth akan tetap menjadi yang terburuk. Namun... apakah transfer Doncic yang terburuk? Ini tidak bagus. Apakah itu bagus? Mungkin kita bisa menegosiasikan ulang transfer itu. Saya menegosiasikan ulang berbagai kesepakatan sepanjang waktu. Kita harus menegosiasikan ulang. Kita harus menegosiasikan ulang transfer itu. Saya tidak memahami transfer itu."

Ia menambahkan: "Seperti yang Anda tahu, ada kesepakatan yang bisa dipahami. Saya memahami kesepakatan, tetapi saya tidak memahami kesepakatan yang satu itu."

, dan sekali lagi ia mengusulkan agar tim Dallas Mavericks membatalkan transfer Doncic.