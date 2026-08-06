Setelah Infantino Dituduh Melakukan Pemerasan, FIFA Ambil Langkah Resmi terhadap Yordania

Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) pada hari Kamis ini telah mentransfer hak finansial timnas Yordania yang terkait dengan partisipasinya di Piala Arab 2025.

Timnas Yordania menempati posisi runner-up Piala Arab 2025 yang digelar di Qatar, setelah kalah pada laga final melawan Maroko.

Pangeran Ali bin Al Hussein, Presiden Federasi Sepak Bola Yordania, menulis melalui akunnya di situs X, "Saya menyampaikan terima kasih kepada manajemen FIFA atas transfer hak finansial yang mereka lakukan pagi ini secara mengejutkan, hak yang menjadi milik para pemain kami dan anggota staf teknis, sebagai imbalan atas lolosnya timnas Yordania ke final Piala Arab di Qatar pada Desember lalu."

Ia melanjutkan, "Hak-hak ini seharusnya dibayarkan 8 bulan lalu, dan meskipun langkah ini merupakan perkembangan positif bagi para pemain kami, hal itu tidak mengubah kekhawatiran serius yang kami bagi dengan banyak pihak yang berkecimpung di dunia sepak bola mengenai kepemimpinan Federasi Sepak Bola Internasional, dan juga tidak menghapus apa yang telah dialami federasi-federasi nasional kami sebelumnya."

Ia menegaskan, "Bahkan, apa yang terjadi merupakan bukti yang jelas tentang sifat kesulitan yang kami hadapi bersama, yang seringkali terkait dengan pemilihan presiden FIFA, dan hal itu juga tidak mengubah sikap saya yang tegas terhadap kepemimpinan FIFA; sebab federasi nasional saya dan saya tidak akan mendukung Gianni Infantino, dan tidak akan memilihnya."

Sebelumnya, Pangeran Ali bin Al Hussein telah mengungkapkan bahwa ia mengalami tindakan pemerasan dari pihak FIFA, agar ia menyatakan dukungan terbukanya kepada Infantino.

Saat itu ia menulis, "Kami dikenai pajak oleh pemerintah Amerika, melalui FIFA, akibat partisipasi kami di Piala Dunia, dan kami masih menunggu pembayaran bonus para pemain kami terkait Piala Arab di Qatar, sebuah turnamen yang diselenggarakan oleh FIFA."

Ia menegaskan, "Selama berbulan-bulan, FIFA menolak membantu kami dalam persoalan-persoalan ini dan lainnya, hingga saya diberitahu secara lisan pada saat Piala Dunia, bahwa dukungan saya kepada Infantino akan sangat berkontribusi dalam membantu federasi nasional kami."

Ia mencatat, "Kami di Yordania bangga berpegang teguh pada nilai-nilai moral. Kami tidak mendukung Infantino sebelumnya, dan tentu saja kami tidak akan mendukungnya sekarang. Namun keseluruhan situasi ini setara dengan pemerasan, dan kami menolak untuk tunduk pada praktik-praktik semacam itu."