Muncul rekaman baru dari kamera wasit dalam laga final Piala Dunia antara Argentina dan Spanyol (0-1), yang mengungkap detail tentang upaya wasit asal Slovenia, Slavko Vincic, menenangkan pemain Argentina Leandro Paredes, sebelum akhirnya pemain tersebut hilang kendali seusai peluit panjang.

Surat kabar Inggris "Daily Mail" menyebutkan bahwa wasit tersebut menghampiri kapten Argentina, Lionel Messi, selama pertandingan dan memohon kepadanya sambil berkata: "Messi, kendalikan Paredes. Aku tidak ingin... dia sudah mendapat kartu kuning. Kendalikan dia, tolong. Selalu, selalu."

Paredes masuk ke lapangan pada babak kedua, dan mendapat kartu kuning hanya 6 menit setelah tampil, sebelum menuntaskan pertandingan dan kemudian meledak marah usai laga berakhir.

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Pertandingan berubah menjadi kekacauan setelah peluit panjang, ketika Paredes melancarkan serangan terhadap para pemain Spanyol. Gelandang itu beruntung tidak diusir di akhir waktu normal, setelah melakukan pelanggaran yang seharusnya bisa berbuah kartu kedua.

FIFA meluncurkan tindakan disipliner terhadap Paredes akibat adegan tidak pantas tersebut, di mana pemain itu menghadapi 3 tuduhan penyerangan dan satu tuduhan perilaku tidak sportif.

Kamera wasit juga memperlihatkan momen ketika ia menerima medalinya dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang memberitahunya bahwa ia telah "melakukan pekerjaan yang luar biasa".

Masalah Baru

Paredes kemudian kembali tampil bersama timnya, Boca Juniors, dan menjalani pertandingan yang berakhir imbang 2-2 melawan Newell's Old Boys, dua pekan lalu di liga Argentina "Torneo Clausura".

Selama pertandingan, pemain berusia 32 tahun itu kembali mempraktikkan sejumlah "seni gelap", ketika ia memulai keributan pada menit ke-68, di mana ia tampak sengaja menendang bola ke arah seorang pemain tuan rumah, setelah pemain tersebut mengalami pelanggaran.

Pemain yang cedera itu sedang mencoba bangkit dengan punggung menghadap Paredes, ketika Paredes menendang bola ke arahnya, sehingga para pemain Newell's Old Boys yang marah pun turun tangan, sebelum wasit mengeluarkan kartu kuning untuk pemain Boca Juniors tersebut.