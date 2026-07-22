Setelah hubungan keduanya kian erat.. Trump calonkan Infantino untuk jabatan global tingkat tinggi

Sebuah laporan pers pada hari Rabu ini mengungkap kejutan besar terkait presiden Federasi Sepak Bola Internasional "FIFA", Gianni Infantino.

Laporan tersebut menegaskan bahwa Donald Trump, Presiden Amerika Serikat, menginginkan Infantino untuk menduduki jabatan politik global.

Dengan semakin dekatnya waktu pengunduran diri Antonio Guterres asal Portugal, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, dari jabatannya pada Desember mendatang, Trump meyakini bahwa Infantino "dihormati oleh semua orang di seluruh dunia, dan menyadari bahwa ia memiliki kemampuan khusus untuk menyatukan orang-orang", demikian pernyataan seorang sumber yang mengetahui persoalan di Gedung Putih kepada surat kabar New York Post.

Infantino, yang berusia 56 tahun, seorang pengacara berdarah Swiss, sebenarnya telah menyatakan bahwa ia berniat mencalonkan diri untuk masa jabatan ketiga sebagai presiden FIFA, dan belum memberikan komentar atas usulan yang jelas dari Trump, yang akan mengharuskannya mendapatkan dukungan dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa lalu Majelis Umum.

Paolo Zampolli, utusan khusus Presiden Amerika untuk kemitraan global, mengatakan kepada surat kabar "Washington Post" bahwa "hanya Presiden Trump yang memiliki gagasan jenius seperti ini", yaitu mengusulkan Infantino untuk memimpin Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Ia melanjutkan bahwa Infantino "akan melakukan pekerjaan yang luar biasa" dan setuju bahwa ia "dicintai oleh semua orang", yang mengindikasikan bahwa ia akan membawa energi yang sama seperti yang ia tunjukkan dalam sepak bola pada tingkat yang lebih besar.

Zampolli menyebutkan bahwa ada "sedikit kemiripan" antara peran presiden Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) dan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Namun demikian, agar skenario ini terwujud, Infantino juga harus mengungguli persaingan dari sosok seperti mantan Presiden Chili Michelle Bachelet dan Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional, Rafael Grossi asal Argentina.

Melakukan hal tersebut juga berarti pemangkasan besar pada gajinya - gaji tahunan Infantino saat ini di FIFA sekitar 6 juta dolar, yang akan turun menjadi hanya 418 ribu dolar sebagai Sekretaris Jenderal.

Hubungan antara Trump dan Infantino semakin erat selama tahap-tahap perencanaan Piala Dunia, yang diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, yang berakhir pada Minggu lalu.

Trump bergabung dengan presiden Federasi Internasional dalam menyerahkan medali emas dan trofi kepada para pemain Spanyol yang menang, bahkan naik ke atas podium juara.

Namun demikian, cara Infantino menangani Piala Dunia memicu kontroversi luas, di mana pejabat tersebut menerima kritik tajam sebelum turnamen dimulai karena perluasannya yang berlebihan menjadi 48 tim serta harga tiket yang selangit, di antara sejumlah persoalan lainnya.

Kemudian, Trump menekan Infantino untuk membatalkan kartu merah yang dikeluarkan terhadap bintang timnas Amerika Serikat Folarin Balogun, yang seharusnya menyebabkan ia diskors dari pertandingan gugur penting melawan Belgia.

Keputusan FIFA untuk mengizinkan Balogun bermain dengan menangguhkan skorsnya bertentangan dengan semua preseden, dan telah memicu kemarahan luas serta menggerus kepercayaan terhadap FIFA, namun Manchester United tetap menang dengan skor 4-1, dan mengejek gerakan khas Trump dalam perayaan mereka seusai pertandingan.