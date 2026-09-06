Gelandang asal Maroko sekaligus mantan pemain Wydad Casablanca, Hakim Ziyech, semakin dekat untuk pindah ke klub Brasil, Botafogo, setelah menyetujui untuk menjalani petualangan baru di Liga Brasil dengan kontrak yang berlaku hingga Desember 2028.

Menurut surat kabar Prancis "L'Equipe", Ziyech telah memantapkan keputusannya untuk menerima tawaran Botafogo, usai melewati periode keraguan terkait kepindahan ke Brasil, guna memulai perjalanannya bersama tim yang saat ini menempati peringkat ke-13 di klasemen liga dengan koleksi 30 poin dari 24 pertandingan.

Ziyech, yang berusia 33 tahun, sebelumnya telah memutus kontraknya dengan Wydad Casablanca setelah tak mampu meninggalkan jejak besar bersama klub tersebut.

Ziyech diperkirakan akan tiba di Rio de Janeiro pada awal pekan depan, sebagai persiapan untuk menuntaskan proses kepindahannya dan menandatangani kontrak dengan Botafogo hingga Desember 2028, sebelum diperkenalkan secara resmi di hadapan media dan para suporter.

Botafogo berharap kedatangan Ziyech dapat menjadi tambahan kekuatan bagi tim, di tengah upaya mereka keluar dari situasi sulit di Liga Brasil, sementara pemain Maroko itu berharap dapat mengembalikan performanya dan menghidupkan kembali kariernya melalui pintu petualangan baru di luar benua Eropa.