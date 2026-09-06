Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
Goal.com
LiveTiket
Hakim ZiyechGetty Images

Diterjemahkan oleh

Setelah Hengkang dari Wydad, Ziyech Kejutkan Semua Pihak dengan Tujuan Baru yang Tak Terduga

Transfers
Wydad Casablanca
Morocco
Botafogo RJ
H. Ziyech
Serie A
Botola Pro
Maroko
Brasil

Di luar Eropa, Afrika, dan Asia

Gelandang asal Maroko sekaligus mantan pemain Wydad Casablanca, Hakim Ziyech, semakin dekat untuk pindah ke klub Brasil, Botafogo, setelah menyetujui untuk menjalani petualangan baru di Liga Brasil dengan kontrak yang berlaku hingga Desember 2028.

Menurut surat kabar Prancis "L'Equipe", Ziyech telah memantapkan keputusannya untuk menerima tawaran Botafogo, usai melewati periode keraguan terkait kepindahan ke Brasil, guna memulai perjalanannya bersama tim yang saat ini menempati peringkat ke-13 di klasemen liga dengan koleksi 30 poin dari 24 pertandingan.

Ziyech, yang berusia 33 tahun, sebelumnya telah memutus kontraknya dengan Wydad Casablanca setelah tak mampu meninggalkan jejak besar bersama klub tersebut.

Ziyech diperkirakan akan tiba di Rio de Janeiro pada awal pekan depan, sebagai persiapan untuk menuntaskan proses kepindahannya dan menandatangani kontrak dengan Botafogo hingga Desember 2028, sebelum diperkenalkan secara resmi di hadapan media dan para suporter.

Botafogo berharap kedatangan Ziyech dapat menjadi tambahan kekuatan bagi tim, di tengah upaya mereka keluar dari situasi sulit di Liga Brasil, sementara pemain Maroko itu berharap dapat mengembalikan performanya dan menghidupkan kembali kariernya melalui pintu petualangan baru di luar benua Eropa.

Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google