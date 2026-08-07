Media heboh setelah leg pertama putaran kualifikasi ketiga Liga Europa dengan puja-puji untuk rekrutan baru musim panas itu. Surat kabar olahraga NTV Spor, misalnya, menulis tentang "fenomena Alexander Nübel", sementara Hürriyet menyimpulkan: "Apa yang akan terjadi tanpa Nübel? Besiktas kembali ke Istanbul dengan hasil fantastis - dan itu sepenuhnya berkat Nübel."

Fotomac menobatkan pemain 29 tahun itu sebagai "tembok kokoh yang luar biasa di bawah mistar", yang selain refleksnya juga bersinar dengan umpan-umpan panjang yang akurat. Bagi Fanatik sudah jelas bahwa sang penjaga gawang akan memberi pengaruh jangka panjang bagi klub Süper Lig tersebut: "Nübel adalah kiper yang akan sangat membantu Besiktas dalam jangka panjang. Dia membuat perbedaan yang menentukan tadi malam."

Pemicu hype media ini adalah penampilannya yang gemilang di Ceko. Dalam kemenangan 1-0 (0-0) atas Hradec Kralove, mantan pemain Bayern itu, menurut penyedia data Opta , total menggagalkan 13 tembakan.

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Alexander Nübel di Besiktas: Tiga pertandingan, tanpa kebobolan

Pada menit ke-70, ia menggagalkan gol yang mengancam lewat sebuah peluang ganda, sebelum pada masa injury time menepis sundulan berbahaya dari Filip Cihak (90+1). Meski bermain dengan 10 orang setelah kartu kuning-merah untuk Kassoum Ouattara (71), Besiktas mampu mempertahankan keunggulan berkat gol penentu dari Semih Kilicsoy (80.) hingga laga usai.

Dengan demikian, pada pertandingan kompetitif ketiganya dengan seragam Elang, sang kiper kembali tidak kebobolan. Pada putaran sebelumnya, mereka juga sudah dua kali mengalahkan wakil Denmark FC Midtjylland tanpa kebobolan (1-0, 2-0).

Pelatih Vincenzo Italiano mengaku antusias: "Kami tidak kebobolan dalam satu pun dari tiga pertandingan itu. Saya sangat senang soal itu. Jika Anda kebobolan, Anda menjadi lebih rentan dan membuat lebih banyak kesalahan dalam bertahan. Saya sangat senang itu tidak terjadi."

Alexander Nübel: "Saya memiliki hubungan yang sangat baik dengan semua orang"

Nübel sendiri menanggapi dengan membumi besarnya perhatian fans terhadap dirinya: "Ini adalah perasaan yang menyenangkan. Sejak kedatangan saya, saya memiliki hubungan yang sangat baik dengan semua orang. Saya ingin itu tetap seperti ini. Saya ingin membantu tim saya dengan menampilkan performa terbaik saya."

Pada akhirnya, rasa senangnya atas performa kolektif tim lebih dominan. "Sepak bola adalah olahraga tim, kami bermain bersama. Itulah yang saya cintai dari sepak bola. Kami merayakan bersama ketika kami menang atau mencetak gol. Kami berbagi kekecewaan saat kalah. Yang terpenting adalah bertindak sebagai tim. Saya merasa baik. Saya ingin terus seperti ini," tegas sang penjaga gawang.

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Berapa lama kontrak Alexander Nübel di Besiktas?

Bagi Nübel, apresiasi tinggi di Istanbul menjadi awal yang ideal di Turki. Pada musim panas 2020, pemain tim nasional U21 saat itu pindah secara gratis dari FC Schalke 04 ke FC Bayern München untuk dalam jangka menengah meneruskan warisan Manuel Neuer di sana. Namun, proyek ambisius itu tersendat sejak dini: dalam enam tahun masa kontraknya, sang kiper hanya mencatatkan empat penampilan kompetitif untuk sang juara rekor.

Setelah menjalani masa peminjaman selama tiga tahun di VfB Stuttgart, Nübel memutuskan untuk memulai babak baru di Bosporus pada musim panas ini. Di Besiktas, ia menandatangani kontrak hingga 2029. Leg kedua perebutan tiket ke fase liga Liga Europa akan digelar Kamis depan di hadapan publik sendiri di Istanbul.