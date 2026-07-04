Setelah hat-trick tim Atlas Hitam... Hafiz Draji memanaskan suasana dengan komentar pedasnya mengenai lolosnya Maroko

Tim nasional Maroko terus menunjukkan penampilan gemilang di putaran final Piala Dunia 2026, setelah memastikan tempatnya di babak perempat final berkat kemenangan telak 3-0 atas Kanada, dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya pada Sabtu malam dalam babak 16 besar, sehingga “Singa Atlas” sekali lagi menegaskan posisinya di antara tim-tim besar dunia setelah bertahun-tahun sejak pencapaian bersejarah mereka di Piala Dunia Qatar 2022.

Menanggapi kemenangan tersebut, komentator saluran “BeIN Sports” asal Aljazair, Hafiz Daraji, mengatakan: “Empat tahun setelah penampilan bersejarahnya di Piala Dunia Qatar 2022, timnas Maroko terus menegaskan posisinya di antara tim-tim besar dunia, dengan mempertahankan performa yang sama, setelah lolos ke perempat final Piala Dunia 2026 berkat kemenangan atas Kanada dengan skor 3-0, di mana pemain bintang Ezzedine Ounahi mencetak dua gol, dan Rahimi menutupnya di detik-detik terakhir.”

Ia menutup dengan ucapan, “Selamat kepada tim nasional Maroko dan para penggemarnya.”

Dengan kemenangan ini, “Singa Atlas” melanjutkan perjalanan gemilang mereka di Piala Dunia Amerika-Meksiko-Kanada, dan akan bertanding di babak perempat final melawan pemenang dari pertandingan Prancis melawan Paraguay, dalam laga yang diperkirakan akan menjadi salah satu pertandingan paling menarik di turnamen ini, di tengah ambisi Maroko yang kembali membara untuk mencapai semifinal untuk kedua kalinya berturut-turut.