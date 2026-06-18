Setelah hat-trick Messi... Apakah Zinedine Zidane telah melewati batas dengan tim nasional Aljazair?

Perhatian dunia sepak bola Aljazair beralih ke tribun stadion tempat digelar pertandingan pembuka antara “Pejuang Gurun” dan Argentina, setelah bintang Prancis Zinedine Zidane terlihat berada di sekitar lokasi pertandingan yang berakhir dengan skor 3-0 untuk kemenangan rekan-rekan Messi.

Kemunculan legenda Prancis peraih Ballon d’Or ini kembali memicu spekulasi mengenai peran yang mungkin ia mainkan di luar lapangan, terutama dengan kehadiran putranya, Luca Zidane, dalam skuad tim nasional Aljazair.

Media lokal melaporkan bahwa Zinedine Zidane menuju ruang ganti timnas Aljazair setelah kekalahan 0-3 dari Argentina pada laga pembuka Piala Dunia.

Menurut siaran saluran “Al-Hedaf”, Zidane turun dari tribun penonton ke area stadion dengan tujuan untuk mendampingi putranya, Luka, dan memberikan dukungan moral, setelah gelombang kritik yang muncul akibat kebobolan tiga gol, di tengah pertanyaan mengenai kesiapannya menghadapi pertandingan sekelas Piala Dunia.

Saluran tersebut tidak menyebutkan bahwa Zidane memasuki ruang ganti timnas Aljazair, namun ia berbincang dengan beberapa anggota staf teknis dan administratif timnas, dengan menyatakan bahwa kekalahan dari juara dunia bukanlah akhir dari segalanya, serta mengaitkan selisih skor dengan kehadiran Lionel Messi, yang menentukan hasil pertandingan dengan memanfaatkan peluang-peluang kecil dan mengubahnya menjadi gol.

Saluran tersebut juga mengutip pernyataan Zidane yang menolak menyalahkan Luka sendirian atas ketiga gol tersebut, dengan mengaitkan hasil pertandingan pada perbedaan kualitas individu antara para pemain kedua tim, serta kemampuan luar biasa Messi dalam membuat perbedaan pada momen-momen krusial.

Luka Zidane kini menghadapi badai kontroversi pasca kekalahan tersebut, di mana sebagian pihak menuduhnya bertanggung jawab atas seluruh gol yang dicetak Messi, pada malam di mana kapten Argentina itu menjadi pemain pertama yang mencetak “hat-trick” di Piala Dunia 2026.