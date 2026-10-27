Tindakan saluran televisi Real Madrid memicu kontroversi usai acara penganugerahan Ballon d'Or 2026, setelah menghentikan siaran acara yang digelar Senin malam di London Palladium, begitu kemenangan pemain Inggris Harry Kane atas penghargaan tersebut terungkap, alih-alih pemain Prancis Kylian Mbappe, bintang tim kerajaan itu.

Surat kabar Spanyol "Sport" menyebutkan bahwa saluran tersebut memutus siaran dengan cepat setelah pengumuman kemenangan penyerang Bayern Munich itu, meski muncul pesan di layar yang menyatakan bahwa konten tidak tersedia karena alasan yang berkaitan dengan hak siar audio dan visual, hal yang memunculkan pertanyaan seputar waktu penghentian liputan.

Penobatan Kane datang setelah musim luar biasa yang di dalamnya ia mencetak 73 gol dalam 65 pertandingan, termasuk 61 gol bersama Bayern Munich, sehingga ia mengungguli para pesaingnya dan meraih penghargaan individu paling bergengsi dalam sepak bola.

Sebaliknya, Mbappe menempati peringkat kedua, sementara pemain Spanyol Lamine Yamal berada di posisi terdepan, setelah dinobatkan sebagai pemain muda terbaik untuk ketiga kalinya secara beruntun.

Surat kabar itu menunjukkan bahwa sebagian pengamat meyakini Mbappe mampu memenangi Ballon d'Or, meski terdapat kontroversi seputar kelayakan penobatannya, mengingat ia tidak meraih gelar kolektif selama musim lalu, di samping bahwa catatan golnya bukanlah yang tertinggi di antara para pesaing.

Saluran televisi Real Madrid merupakan salah satu platform utama yang digunakan klub untuk menyampaikan sikap-sikapnya, dan belakangan ini namanya juga dikaitkan dengan potongan-potongan video yang mengkritik kinerja wasit, serta memicu keberatan dari klub-klub lain yang menganggap materi tersebut sebagai sarana untuk menekan wasit sebelum pertandingan, tanpa klub itu dikenai sanksi karenanya.



