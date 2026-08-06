Pada Kamis malam, kedua klub secara resmi mengumumkan transfer tersebut. Leeds, tempat Trafford menandatangani kontrak lima tahun hingga 2031, kabarnya mentransfer biaya rekor internal klub sebesar 47 juta euro ke Manchester. Trafford menggantikan Georginio Rutter sebagai transfer termahal klub, yang untuknya Leeds pada 2023 membayar sedikit lebih dari 40 juta euro kepada TSG Hoffenheim.

Selain itu, Trafford juga menjadi kiper Inggris termahal sepanjang masa. Pemain 23 tahun itu, yang dibina di akademi City, baru kembali dari FC Burnley ke The Skyblues pada tahun lalu. Namun hanya sebulan kemudian, City dengan mendatangkan Gianluigi Donnarumma dari Paris Saint-Germain lalu menempatkan seorang penjaga gawang kelas dunia absolut di depan Trafford.

Karena itu, kiper tim nasional Inggris tersebut (dua caps) pada musim lalu hanya menjadi pilihan nomor 2 di City di belakang Donnarumma. Trafford hanya mencatatkan lima penampilan kompetitif pada 2025/26, dan di Leeds kini ia kembali diproyeksikan sebagai nomor 1.

Nomor 1 baru di Leeds United: James Trafford masuk skuad Piala Dunia Inggris

Di Piala Dunia, pria dengan tinggi 1,97 meter itu terakhir menjadi bagian dari skuad Inggris, tetapi tidak tampil satu kali pun di turnamen tersebut untuk tim peringkat ketiga itu. Di Leeds, Trafford diharapkan membantu tim kembali mengamankan kelangsungan di liga.





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Setelah laga uji coba lain melawan RB Leipzig (8 Agustus), Manchester United (12 Agustus) dan FC Augsburg (15 Agustus), tim asuhan pelatih Jerman Daniel Farke akan kembali memulai kiprahnya di Premier League pada 22 Agustus. Pada laga pembuka, Leeds akan bertandang ke markas Nottingham Forest.