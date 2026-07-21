Klub Aston Villa memasuki tahap negosiasi lanjutan untuk merampungkan transfer winger internasional asal Argentina, Alejandro Garnacho, dari skuad Chelsea pada bursa transfer musim panas kali ini.

Rincian menunjukkan bahwa kesepakatan yang diusulkan menyatakan bahwa pemain tersebut akan bergabung dengan status pinjaman selama satu musim, disertai klausul yang mewajibkan pembelian secara bersyarat. Namun, poin-poin kesepakatan masih dapat berubah dan belum tercapai keputusan final, demikian menurut surat kabar "The Athletic".

Langkah ini datang atas permintaan langsung dari pelatih Unai Emery, yang merupakan salah satu pengagum berat kemampuan pemain berusia 22 tahun itu. Emery bahkan sempat berupaya mendatangkannya pada musim panas lalu sebelum sang pemain pindah ke Chelsea dari Manchester United, dan kini kembali menekan dengan kuat untuk menuntaskan transfer tersebut.

Meski klub Italia AS Roma menunjukkan ketertarikan untuk mendatangkan Garnacho, manajemen Aston Villa yakin akan kemampuannya, melalui proyek Emery, untuk meyakinkan sang pemain agar pindah ke stadion "Villa Park". Negosiasi ini berjalan di jalur yang sepenuhnya terpisah dari transfer Morgan Rogers yang dinanti-nantikan ke Chelsea dengan nilai 117 juta pound sterling.

Bulan ini, Aston Villa telah menuntaskan transfer bernilai rekor dengan mendatangkan Yohan Manzambi dari Freiburg sebagai pengganti langsung Rogers, sehingga fokus setelahnya beralih pada penguatan pos-pos sayap. Opsi-opsi yang mengemuka mencakup Ibrahim Mbaye dari Paris Saint-Germain dan Crysencio Summerville dari West Ham, sebelum akhirnya pilihan condong kepada Garnacho.

Winger asal Argentina itu telah mendapatkan izin dari pelatih baru Chelsea, Xabi Alonso, untuk absen dari awal pemusatan latihan pra-musim tim, guna memantapkan tujuan barunya. Garnacho sebelumnya bergabung dengan Chelsea pada musim panas lalu dari Manchester United dalam transfer senilai 40 juta pound sterling, tetapi ia kesulitan mengamankan tempat inti dalam susunan tim selama musim (2025-2026); ia hanya tampil dalam 22 pertandingan di berbagai ajang (termasuk 14 pertandingan di Premier League) dan mencetak delapan gol.

Perlu diketahui bahwa lulusan akademi Atletico Madrid ini telah mencetak 26 gol dalam 144 pertandingan bersama Manchester United, sebelum menit bermainnya menurun di bawah kepemimpinan pelatih Ruben Amorim dan meninggalkan Old Trafford dengan akhir yang menyakitkan, yang di dalamnya ia mengakui telah melakukan beberapa kesalahan. Di kancah internasional, Garnacho memiliki delapan penampilan bersama tim nasional utama Argentina, dan ia masuk dalam daftar awal yang terdiri dari 55 pemain untuk Piala Dunia tanpa kehadirannya dalam daftar akhir.

Di sisi lain, Rogers bersiap menandatangani kontrak berdurasi enam tahun dengan opsi perpanjangan satu tahun tambahan bersama Chelsea; nilai transfer sebesar 117 juta pound sterling ini menjadi rekor dalam sejarah Chelsea, melampaui angka sebelumnya yaitu perekrutan Enzo Fernandez dari Benfica dengan nilai 106 juta pound sterling pada tahun 2023.