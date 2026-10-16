Jurnalis Ahmed Shobeir mengungkap krisis baru di dalam klub Zamalek, menyusul kemenangan berharga yang diraih tim atas Rwanda Military di Liga Champions Afrika, di mana jajaran manajemen memutuskan menjatuhkan denda finansial berat kepada penyerang Nasser Mansi karena tindakan tidak pantas terhadap jajaran pelatih.

Shobeir menegaskan, dalam programnya "El-Nazer", bahwa Abdel Nasser Mohamed, direktur sepak bola klub Zamalek, memutuskan menjatuhkan sanksi kepada Nasser Mansi, atas latar belakang tindakannya selama laga melawan Rwanda Military yang digelar di Stadion Amahoro, dalam rangkaian leg pertama babak kualifikasi kedua turnamen benua tersebut, setelah ia mencetak satu-satunya gol kemenangan bagi tim putih.

Hal ini terjadi karena cara Nasser Mansi melakukan selebrasi gol kemenangan hari ini atas tim Rwanda Military; di mana pemain tersebut melempar jersey klub ke tanah dan tampak marah selama selebrasi.

Nasser Mansi berupaya meredakan situasi dengan cepat, di mana ia menyampaikan permintaan maaf resmi kepada jajaran pelatih yang dipimpin Moatamed Gamal, dan Abdel Nasser Mohamed, direktur sepak bola, di samping rekan-rekan setimnya, saat menyantap makan malam pada malam ini setelah berakhirnya pertandingan di Kigali.

Pemain tersebut menunjukkan penerimaan penuh atas sanksi finansial yang dijatuhkan kepadanya, dan menyatakan hal itu secara terbuka langsung setelah pertandingan, setelah ia diberitahu mengenai nilai denda yang ditetapkan.





Sebelumnya, Zamalek meraih kemenangan penting di kandang lawan atas Rwanda Military dengan satu gol tanpa balas, dalam pertandingan yang mempertemukan kedua tim di Stadion Amahoro, sehingga menempatkan satu kaki di babak berikutnya turnamen tersebut, sebelum laga leg kedua di Kairo.

Keputusan ini datang untuk menegaskan kebijakan disiplin yang diterapkan jajaran manajemen Zamalek pada musim ini, serta tidak adanya toleransi terhadap pelanggaran apa pun bahkan di tengah pencapaian hasil-hasil positif di level benua.











